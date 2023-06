Momento d’oro per la coppia composta da Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. I due stanno attraversando un periodo impegnativo ma anche di grande soddisfazione dal punto di vista professionale. L’attrice e modella e il conduttore tv stanno insieme da 15 anni e hanno sempre condiviso la passione per il mondo dello spettacolo. Oggi la prima è una naufraga all’Isola dei Famosi e il secondo sta preparando la nuova edizione di Temptation Island.

Per quanto riguarda il reality in cui diverse coppie testano il loro rapporto tra tentatori e tentatrici in questi giorni vi abbiamo presentato alcuni dei protagonisti. Anche Pamela ha parlato della nuova avventura del compagno e, in un momento di confidenze, si è sfogata con Cristina Scuccia. La naufraga ha confessato di sentire molto la mancanza del fidanzato e di soffrire perché non potrà essere al suo fianco mentre lui è in Sardegna per preparare Temptation. Inoltre ha fatto alcune rivelazioni inedite.

Pamela Camassa parla del compagno e fa una confessione

Proprio sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi Pamela Camassa ha svelato il ruolo del compagno Filippo Bisciglia: “Che cosa ne pensa lui della mia partecipazione all’Isola? Beh, è contento. A dire il vero mi ha subito supportata e incoraggiata a farlo. Poi sapeva che era un programma che avrei voluto fare volentieri. Quindi ha appoggiato subito l’idea”.

Pamela si è lasciata andare ad alcune confidenze con Cristina Scuccia. La naufraga si sente un po’ giù di morale a causa della lontananza dal fidanzato Filippo Bisciglia: “Il mio compagno in questo periodo va a registrare un programma molto conosciuto. Io sono sempre stata abituata a supportarlo e a stargli vicino. Invece adesso sono qui e siamo lontanissimi. Manca poco al mio ritorno, ma oggi ci sto pensando e sono un po’ giù“.

Pamela ha inoltre aggiunto: “Per me è importante essere partecipe a quel suo momento e condividere con lui tutti quei momenti di lavoro e non soltanto. Quest’anno non essere lì insieme a lui… ragazzi scusate l’emozione. Mi ha fatto strano realizzare che lui è lì e io sono qua. Quando sei lontano e non lo puoi nemmeno sentire capisci ancora di più quanto è importante. Oggi è una giornata nostalgica e credo ci possa stare, sono umana anche io e non posso sempre essere forte e nascondere le debolezze. Sarà anche strano quando lo rivedrò, penso mi farò anche dei pianti“.

