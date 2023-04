Il momento è arrivato, l’Isola dei Famosi 2023 parte questa sera lunedì 17 aprile. E c’è già una brutta notizia per una delle concorrenti. Alle 21:20, subito dopo Striscia La Notizia, Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi e dall’inviato Alvin, conduce la nuova edizione del reality. Per i pochi che non lo sapessero si tratta di un ‘gioco di sopravvivenza’. Un gruppo di naufraghi cerca di resistere il più a lungo possibile su un’isola dell’Honduras tra condizioni climatiche proibitive e prove di forza e coraggio da superare.

La conduttrice ha già rivelato alcune novità: “Ci saranno tre tribù – le parole di Ilary Blasi – composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza dalle coppie”. Ma chi sono i concorrenti? Beh, il cast è stato ufficializzato da poco: Marco Predolin, Andrea Lo Cicero, Paolo Nois e Marco Mazzoli, i Jalisse, Christofer Leoni, Claudia Motta, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Cristina Scuccia, Helena Prestes, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Fiore Argento.

Brutte notizie per Corinne Clery, cosa si è scoperto

L’Isola dei Famosi deve ancora iniziare, ma già gli scommettitori hanno reso note le quote di ciascun concorrente. Ebbene la vip con minori possibilità di vittoria è l’attrice e sex symbol degli anni ’70-’80 Corinne Clery, il cui vero nome è Corinne Marie Piccolo, che è quotata a 41. Un’inizio tutto in salita per l’attrice francese che fin dal momento dell’ufficializzazione è stata presa di mira: in sostanza l’accusa verso la produzione del reality è di aver scelto una persona arcinota – e pure in là con l’età – al posto di volti nuovi.

E gli altri? Beh, secondo Eurobet penultimo risulta Christopher Leoni, quotato a 36.00, poi c’è Marco Predolin (dato a 31). Seguono Fiore Argento e Claudia Motta, entrambe quotata a 21 poi Simone Antolini (18), Fabio Ricci (16), Alessandro Cecchi Paone (16), Alessandra Drusian (13). Nathaly Caldonazzo, Helena Prestes e Cristina Scuccia sono tutte quotate a 9.00. Andrea Lo Cicero, invece, è quotato a 8 mentre Pamela Camassa è a 4.50. Infine la vittoria di Marco Mazzoli è pagata quattro volte la quota, il suo sodale Paolo Noise è invece quotato a 3.50, dunque è il favorito.

Staremo a vedere se questo pronostico sarà, più o meno rispettato, e ovviamente già a partire da stasera le quotazioni potrebbero iniziare a cambiare in base a quello che faranno i concorrenti. Intanto, come anticipato giorni fa, alcuni concorrenti inizialmente previsti sono saltati all’ultimo come Gianmarco Onestini e l’avvocato amico di Ciccolina Luca Di Carlo. Alberto Dandolo su Dagospia aveva inoltre rivelato: “Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta ‘buonista’, nemmeno ‘bacchettona’. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie”.

