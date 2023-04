“Bikini? In spiaggia così”. Cristina Scuccia, la nuova versione ‘sexy’ all’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi 2023, l’annuncio dell’ex suora Cristina. Conto alla rovescia per lo start della trasmissione che vedrà alla guida del timone Ilary Blasi. Mancano davvero poche ore ai naufraghi per approndare sulle gettonatissime Honduras e dare ufficialmente il ‘via’ alla loro entusiasmante esperienza televisiva. Per alcuni di loro la partecipazione al programma rappresenta concretamente una grande novità, ed è questo il caso di Cristina Scuccia, ex suora, che sulle pagine de Il Corriere della Sera ha voluto annunciare una decisione presa in vista del suo arrivo sulle isole.

La decisione di Cristina Scuccia per L’Isola dei Famosi 2023. Una delle protagoniste induscusse dell’edizione del reality show pronto allo start sarà sicuramente l’ex suora. Infatti da quando Cristina Scuccia è stata annunciata come naufraga dell’Isola dei Famosi 2023, le polemiche non si sono praticamente mai interrotte. Soprattutto le persone più religiose hanno condannato questo cambiamento repentino dell’ex suora, che dopo aver lasciato il convento si è ora spinta fino a partecipare ad un programma televisivo.

La decisione di Cristina Scuccia per L’Isola dei Famosi 2023: “Non mi metteva a mio agio”

Nonostante le polemiche, dunque, il suo nome come concorrente ufficiale dell’Isola è stato confermato e il pubblico italiano avrà modo di seguire Cristina Scuccia a partire dal 17 aprile, data di inizio dell’avventura sulle Honduras. Ma prima dello start, Cristina ha preso una decisione, comunicandola nel corso di un’intervista rilasciata per Il Corriere. “Di “Suor Cristina” non mi manca nulla, a parte l’abito. Io sono sempre io”. Ma quali indumenti avrà deciso di portare con sè? “Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio“, fa sapere al pubblico italiano.

E in merito a questo aspetto Cristina Scuccia entra nel dettaglio: “Voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”.

“Vengo da una vita religiosa, le privazioni non sono un problema. Anzi, le vivo come l’occasione per farmi più forte. Quando facevamo le recite con i bambini: i genitori erano affannati a riprenderli e non si godevano il momento. A volte, privandoci di qualcosa ne facciamo tesoro. Vivo la privazione così, come un dono, come in fondo erano i voti. Per chi mi guarderà, vorrei che mi vedesse semplicemente umana”, ha poi aggiunto parlando ancora di se stessa in vista del suo arrivo sulle Honduras.