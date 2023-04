Manca meno di una settimana alla partenza dell’Isola dei Famosi 2023 e immancabile sono polemiche e chiacchiere: nelle ultime ore a far discutere sono alcune rivelazioni su Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina (conosciuta ai tempi di XFactor) che prenderà pare all’edizione. Un’edizione molto criticata con Pier Silvio Berlusconi che pare sia intervenuto in prima persona per evitare la deriva trash già vista durante l’ultima edizione del GF Vip 7 con tanto di bacchettata per Signorini e concorrenti.



Secondo Dagospia infatti: “Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della p…ostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici”. Dichiarazioni che erano state smentite da Onestini che era stato categorico. “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality”. Verità o meno non lo sapremo mai.

Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia sarebbe fidanzata



Intanto, a poco del via dell’Isola dei Famosi 2023, ecco il rumor pesante su Cristina Cuccia. A riportare tutto è Deianira Marzano che riporta una testimonianza che recita: “Cristina, l’ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single”. Insomma, nuova benzina sul fuoco dopo che i fan hanno molto criticato la sua partecipazione. Esempio i tanti messaggi arrivati sulla pagina social dell’Isola.



“Premetto che la mia non è una critica, ma questo di certo mi fa ragionare e non poco. Passare dal convento, un luogo religioso e pieno di valori spirituali ad un posto privo di ogni etica come l’isola dei famosi non può e non deve assolutamente passare inosservato. È l’ennesima dimostrazione della società di oggi ormai allo sbando più totale, la parola data ormai non ha più un valore”.



E ancora: “La scelta di spogliarsi dei sacramenti ci può stare, ma passare dal sacro al profano così è davvero privo di ogni giustificazione”. “Non voglio essere cattivo ma non ci sta ripetendo da mesi, ogni giorno, che lei vuole fare musica, vivere di musica, etc…??? Forse il modo migliore sarebbe fare serate, ospitate(cantando),tour, promozione musicale. O dico fesserie?? Non voglio pensare che conta “farsi vedere” più di una bella canzone”.