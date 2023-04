Sembra che Gianmarco Onestini sia stato escluso dall’Isola dei Famosi per una scelta editoriale. A cancellare il suo nome da quella lista di naufraghi sarebbe stato proprio il capo supremo di Mediaset: ovvero Pier Silvio Berlusconi in persona. A rivelarlo è Dagospia che fa sapere che il fratello di Luca Onestini non sarebbe stato, tra l’altro, neanche l’unico. Perché è successo, qualora fosse tutto confermato? A raccontare tutto è Giuseppe Candela che rivela quindi che il cast del nuovo programma condotto da Ilary Blasi sarebbe stato revisionato proprio dal capo in persona per evitare che il reality si trasformasse in un trash esagerato.

Per i vertici di Mediaset quindi è da scongiurare che il programma diventi un po’ come l’ultima edizione del GF Vip, aspramente criticata da Berlusconi per la deriva troppo “trash” che ha preso sopratutto nell’ultimo periodo. Come ricorderete infatti, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di metterci mano e avvertire Signorini che le cose non stavano andando bene e che avrebbe dovuto fare qualcosa.

Gianmarco Onestini escluso dall’Isola dei Famosi

E chiaramente in quella circostanza sono saltate teste e presi dei seri provvedimenti. Ora, secondo Dagospia, la cosa si starebbe replicando, ma preventivamente. Sembra infatti che oltre a Onestini, sia stato escluso per una scelta editoriale anche l’avvocato Luca Di Carlo, l’influencer Gian Maria Sainato e le sorelle Enardu. Candela riporta: “Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis”.

E ancora: “Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della p…ostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici”. Sembra invece che potrebbe fare il suo ingresso a metà programma Giulia Sara Salemi (ipotesi confermata da Pipol e poi sparita dai radar).

Pier Silvio Berlusconi ha bloccato lo sbarco sull’#Isola di Gianmarco Onestini e dell’avvocato Luca Di Carlo ❌@_DAGOSPIA_ #ascoltitv pic.twitter.com/5dpRIT3ofw — Boomerissima (@Boomerissima) April 6, 2023

Poco dopo la bomba di Dagospia, FanPage ha contattato Gianmarco Onestini e Serena Enardu che hanno categoricamente smentito: “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality”, dice Onestini. La Enardu invece fa sapere: “Le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento”.

