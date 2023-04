L’inizio dell’Isola dei Famosi 2023 è sempre più vicino e Ilary Blasi ha svelato, durante un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, il regolamento di questa nuova edizione. Innanzitutto la conduttrice ha dichiarato di essere molto entusiasta per il cast creato quest’anno e che ogni giorno incontra qualcuno di loro, di persona oppure in videochiamata su Zoom. Secondo lei, ognuno di questi personaggi, ha un qualcosa di particolare che verrà fuori durante il corso del programma.

Ilary Blasi aggiunge: “I ‘normotipo’ non li ho mai amati, ma sulla carta non sembra ce ne siano. Se c’è da redarguire qualcuno lo faccio a prescindere da età e popolarità, ma quest’anno mi sento buona. Non ho aspettative su nessuno, voglio che mi stupiscano”. Dopodiché ha subito voluto parlare di come avverrà la divisione di tutti i naufraghi durante il corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023, che si terrà giorno 17 aprile.

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi parla della suddivisione dei naufraghi

A quanto pare i partecipanti verranno suddivisi in tre Tribù differenti. La prima sarà composta da soli uomini, la seconda da sole donne e la terza dalle coppie. Ilary Blasi ha però poi affermato: “Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista”. La conduttrice ha quindi consigliato ai telespettatori e fan del programma di attendere, per vedere cosa accadrà una volta che tutti i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2023 saranno sbarcati sull’isola dell’Honduras.

Ilary ha poi voluto dire alcune parole di incoraggiamento per i naufraghi, che potranno essere d’aiuto soprattutto durante i momenti di sconforto, in cui penseranno di ritirarsi dal gioco. La Blasi ha suggerito di pensare alle persone a loro più care che li sostengono dallo studio e da casa e, attraverso le loro parole, captare se il percorso che hanno avviato sta dando i suoi frutti. L’ Isola può essere, secondo lei, un’occasione di rivincita e di riscatto, ma non se la sente di giudicare coloro che decidono di eliminarsi, in quanto è difficile vivere nelle loro condizioni.

Durante la conclusione dell’intervista, è stato chiesto ad Ilary cosa le farebbe perdere più le staffe tra gli insetti, le condizioni di igiene scarse e la convivenza. Senza ombra di dubbio la conduttrice ha affermato che non riuscirebbe a sopportare per nulla gli attacchi di fame, in quanto quando avverte questa sensazione le brucia molto forte lo stomaco.