Isola dei Famosi 2023, manca poco al via. Lunedì 17 aprile, quindi a 14 giorni dalla fine del GF Vip 7, gli appassionati di reality potranno gustarsi le nuove avventure in Honduras. Ad oggi, domenica 9 aprile, sono sette i concorrenti ufficiali dopo i rumors delle ultime settimane che hanno rimbalzato tra social, web e carta stampata.

Giusto nelle ultimissime ore sono state ufficializzate le ultime due naufraghe che presto andranno a vivere un’esperienza unica nel suo genere. Si tratta di due volti molto noti della tv e del cinema, due donne di una bellezza esagerata, fermo restando che ognuno ha i suoi gusti eh, per carità. Ma d’altra parte il reality condotto da Ilary Blasi affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi non è un concorso di bellezza, piuttosto una sfida per la sopravvivenza.

Due nuove naufraghe ufficiali, scoppia il caso su una di loro

Fino a sabato i concorrenti ufficializzati erano Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Cristinta Scuccia. Su quest’ultima nelle ultime ore c’è stato un gran caos. Come riportato da Leggo l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una ‘soffiata’ da una persona che conosce bene l’ex suora perché è del suo stesso paese.

La fonte di Deianira afferma che quello di Cristina sarebbe stato tutto un piano ben studiato e che in realtà non aveva alcuna vocazione religiosa. Dopo l’opportunità avuta con The Voice of Italy, vinto proprio da Cristina quando era ancora in convento, la ragazza ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo. Come se fosse stato tutto architettato da anni e anni… Dichiarazioni pesanti alle quali Cristina Scuccia non ha ancora risposto.

Ma c’è anche un altro caso che è quello che travolto una delle ultime due naufraghe che sono l’ex modella e personaggio tv Pamela Camassa e l’attrice sex symbol Corinne Clery. Su quest’ultima sono piovuti commenti piuttosto severi nei confronti dell’Isola dei Famosi e delle modalità di selezione dei concorrenti. C’è chi, ad esempio, sostiene: “Ma perché c’è sempre sto ricircolo di persone ? Sarebbe molto più interessante con persone nuove , gente comune”. Un altro aggiunge: “Se devi ogni anno fare una trasmissione penosa con personaggi oramai da pensione.. forse è meglio chiuderla“. E voi, che idea vi siete fatti sull’argomento?

