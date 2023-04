Isola dei Famosi 2023, ci siamo. Si parte lunedì 17 aprile con la prima di dieci puntate che terranno il pubblico orfano del GF Vip incollato alla tv. Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi e ovviamente si parla moltissimo dei concorrenti che si contenderanno la vittoria sull’isola dell’Honduras. Proprio in questi giorni il cast è stato ufficializzato, ma, a quanto pare c’è una novità clamorosa che riguarda uno dei vipponi più attesi.

TvBlog ha fatto sapere che nella nuova stagione dell’Isola dei Famosi vedremo questi concorrenti: Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini, I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), Paolo Noise, Gian Maria Sainato, Marco Mazzoli, Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Andrea Lo Cicero, Marco Predolin, Christopher Leoni, Claudia Motta, Pamela Camassa, Helena Prestes, Corinne Cléry e Cristina Scuccia (l’ex suora vincitrice di The Voice). A quanto pare manca qualcuno, non vi sembra?

Isola dei Famosi 2023, fuori il vippone già ufficializzato

Nelle settimane scorse era spuntato fuori il nome di Gianmarco Onestini. Il fratello di Luca, già concorrente in diversi reality pure in Spagna, è stato poi ufficializzato, ma proprio all’ultimo momento è stato scartato. Difficile capire il motivo, si vocifera di problemi con il suo contratto. In ogni caso il vip è stato rimpiazzato dal popolare ex rugbista Andrea Lo Cicero che ha all’attivo già alcune esperienze come conduttore televisivo, ovvero “Giardini da Incubo” su Sky, “La prova del cuoco” su Rai1 e “L’Erba del Barone” su Gambero Rosso Channel. Soprannominato “il Barone”, Lo Cicero vanta ascendenze nobiliari.

Oltre a Gianmarco Onestini sembra che siano state fatte fuori pure le sorelle Enardu, Serena ed Elga, anche se come il sopracitato erano state confermate e riconfermate. Al loro posto ci saranno i Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci che dopo aver inviato quattrocentottantordici richieste al Festival di Sanremo hanno finalmente trovato il loro habitat ideale per il canto: un’isola sperduta in mezzo ai Caraibi. Si scherza, ovviamente, d’altronde è un dato di fatto che dopo “Fiumi di parole”, con cui vinsero proprio sul palco dell’Ariston nel 1997, erano praticamente scomparsi.

Confermata invece l’ex gieffina Nathalie Caldonazzo, attrice che abbiamo visto in numerose pellicole da “Fratelli d’Italia” ad “Abbronzatissimi” passando per “Paparazzi”, nonché ultima compagna dell’indimenticato Massimo Troisi. Sull’Isola ci sarà anche Corinne Clery che dopo aver fatto sognare tante generazioni come attrice e sex symbol degli anni Settanta e Ottanta ha partecipato a diversi reality. E ora non vede l’ora di sbarcare in Honduras…

