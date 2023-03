Subito dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip prenderà il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023. La data di inizio è fissata per lunedì 17 aprile 2023, stesso palinsesto riservato per il Grande Fratello Vip, che finirà il 3 aprile. Secondo quanto riportano i siti specializzati, il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda per dieci puntate.

Ad affiancare la conduttrice dell‘Isola dei Famosi 2023 ci sarà ancora una volta Vladimir Luxuria, mentre Nicola Savino, opinionista nell’edizione dello scorso anno, sarà sostituito da Enrico Papi. I due saranno gli opinionisti del reality show e commenteranno le vicende dei naufraghi dallo studio. Anche Alvin è stato confermato come inviato dal programma. Il 45enne tornerà in Honduras per la quinta volta, dopo le esperienze nel 2015, 2016, 2019 e 2022.

Isola dei Famosi 2023, Samantha De Grenet non c’è

Il cast dell’Isola dei Famosi 2023 è stato svelato e a breve vedremo come andranno le cose in Honduras, dove i naufraghi sbarcheranno proprio il 17 aprile durante la diretta in prima serata. Nel cast dell’Isola dei Famosi 2023 troveremo Luca Di Carlo e Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone col fidanzato Simone Antolini; le gemelle Serena ed Elga Enardu. Il conduttore Marco Predolin.

All’Isola dei Famosi 2023 sbarcheranno anche l’influencer Gian Maria Sainato; la figlia di Dario Argento, Fiore Argento, l’ex Suor Cristina. E ancora Pamela Camassa, Claudia Motta e Helena Prestes, Christopher Leoni, Gianmarco Onestini e gli speaker radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise. Tra i nomi anche Samantha De Grenet e il figlio Brando.

La showgirl ha voluto pubblicare un video su Instagram e ha commentato la notizia della sua partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip – ha partecipato alla quinta edizione – ha smentito la notizia che era data per certa. “Quando continuano a dire che parteciperò all’isola dei Famosi insieme a mio figlio” e la showgirl usa un audio in cui qualcuno dice ”basta”. “La verità? No, non parlo…”, ha aggiunto sulla caption Samantha De Grenet.