Isola dei Famosi 2023, sale l’attesa per la nuova stagione: nelle ultime ore sono iniziate ad arrivare indiscrezioni (e conferme) su data di inizio, cast e concorrenti. Al timone, confermata, Ilary Blasi: l’ormai ex moglie di Francesco Totti che nelle ultime ore pare sia stata presa di mira proprio dal Pupone. Secondo la stampa specializzata infatti l’ex numero 10 della Roma non avrebbe gradito alcune uscite della Blasi, su tutte le foto che ritraggono Isabel con Bastian, suo nuovo compagno.



Un compagno con il quale le cose vanno a gonfie vele. E che, di più, le sta dando nuova energia per raccogliere con forza le nuove stime professionali. L’Isola dei Famosi 2023 sarà uno spartiacque per lei e, qualcuno dice, anche per la sua carriera. Per vederla di nuovo in azione i fan dovranno aspettare ancora poco: la partenza del programma è fissata per subito dopo la fine del GF Vip 7.

Isola dei Famosi 2023: quando comincia, data, cast, concorrenti



Riporta Tvblog come il via sarà, probabilmente, il prossimo 17 aprile 2023: il programma si allungherà per 10 puntate e sarà trasmesso da Canale 5. Al fianco di Ilary Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino andato a condurre un programma tutto suo lontano da Mediaset. In Honduras, salvo cambiamenti “shock”, dovremmo ritrovare il Alvin che invece sembrava rischio.



Sul cast di concorrenti dell’Isola, continua Tvblog: “non si hanno molte informazioni ufficiali” ma la lista potrebbe essere questa: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Cristopher Leoni, Claudia Motta, Gian Maria Sainato, Marco Predolin, Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery.



Un cast quindi di tutto rilievo. L’edizione dell’Isola dei Famosi 2023 è stata accompagnata da polemiche. Stando ad alcune indiscrezioni dei giorni scorsi, Ilary Blasi in persona avrebbe stoppato un’altra concorrente. L’ex moglie di Francesco Totti avrebbe impedito la partecipazione di Flavia Vento. “Sbagliano a rinunciare ad una come me – aveva sbottato la showgirl – Totti? Racconterò tutta la verità, ma quando me la sentirò”.