Concorrenti del reality in rivolta perché un vip “puzza troppo“. Una storia davvero strana giunge su un famoso reality e sui relativi concorrenti. Il nome dello show non è rivelato, ma si può ipotizzare che si tratti dell’Isola dei Famosi che tra poco prenderà il via. Per il programma condotto da Ilary Blasi sembra ormai tutto pronto, si parte il 17 aprile, a due settimane dalla fine del GF Vip 7.

Proprio recentemente è arrivato l’ok di una concorrente, si tratta della 72enne Corinne Cléry, la quale ha dichiarato: “Mi permetterebbe di disintossicarmi dal mondo in cui viviamo oggi, dove i valori sono sempre più sfalsati. Non so stare con le mani in mano e quindi mi piacerebbe soffrire un po’“. Intanto Ilary Blasi avrebbe detto di no a Flavia Vento, che avrebbe dovuto partecipare con sua sorella, a causa della sua presunta breve relazione con l’ex Francesco Totti. In ogni caso ora spunto un assurdo retroscena…

“Se c’è lui non vengo io”, la rivolta dei concorrenti del reality

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv i concorrenti di un popolare reality si sarebbero rivoltati contro la decisione di far partecipare un vippone, in particolare un cantante campano: “Ha un problema serio il famoso cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente”.

“Di recente – prosegue il magazine – lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual”. Di chi si tratta? Non è dato sapere. Ma c’è chi fa notare che sull’isola la puzza di sudore dovrebbe essere l’ultimo dei problemi…

Intanto questi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023: Gianmarco Onestini (influencer e concorrente di reality), Helena Prestes (modella e influencer), Fiore Argento (attrice), Elga e Serena Enardu (influencer ed ex volti di Uomini e Donne), Claudia Motta (modella e showgirl), Christopher Leoni (attore), Gian Maria Sainato (influencer), Giulia Salemi (tiktoker e influencer), Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Cristina Scuccia (ex suora e vincitrice di The Voice), Pamela Camassa (showgirl), Marco Mazzoli (conduttore radiofonico), Paolo Noise (conduttore radiofonico).

