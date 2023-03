Incredibile indiscrezione sull’Isola dei Famosi 2023. Ilary Blasi avrebbe detto no ad una concorrente, quindi sarebbe intervenuta lei in prima persona per mettere un paletto ed evitare che questa vip potesse sbarcare in Honduras. Ed effettivamente non parteciperà al programma di Canale 5, che inizierà il 17 aprile, quasi due settimane dopo la finale del GF Vip 7. E questa donna ha rotto il silenzio, criticando la scelta fatta dalla produzione, che secondo lei è stata una cosa totalmente sbagliata.

Intanto, all’Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi potrebbe accogliere però un’altra concorrente e in questa circostanza non ci sarebbe nessuna polemica da parte della presentatrice. A prendere parte alla prossima edizione sarebbe Corinne Cléry, 72 anni, la quale ha aggiunto: “Mi permetterebbe di disintossicarmi dal mondo in cui viviamo oggi, dove i valori sono sempre più sfalsati. Non so stare con le mani in mano e quindi mi piacerebbe soffrire un po’“. Le sue volontà sono più che chiare, quindi partirebbe subito alla volta dell’Honduras.

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi avrebbe detto no ad una concorrente

Ormai sembrava poter essere il momento giusto per vedere questa vip all’Isola dei Famosi 2023, ma Ilary Blasi avrebbe rifiutato questa concorrente. A rivelare tutto è stato il settimanale Nuovo Tv, che ha dato in esclusiva questa notizia. Bisogna comunque precisare che non abbiamo la certezza assoluta di ciò che vi stiamo dicendo, sebbene la stessa protagonista in questione abbia confermato il fatto che sia stata esclusa dal cast, ma non la motivazione ufficiale per la quale non è stata selezionata.

Ilary avrebbe impedito la partecipazione di Flavia Vento, che avrebbe dovuto concorrere insieme a sua sorella. Tutto nascerebbe dalla presunta breve relazione che la donna avrebbe avuto in passato con l’ex marito della conduttrice, Francesco Totti, sebbene non sia mai stato annunciato ufficialmente. Flavia ha esclamato: “Sbagliano a rinunciare ad una come me. Totti? Racconterò tutta la verità, ma quando me la sentirò”. Quindi, in futuro dirà la sua su quelle notizie di gossip.

In passato Flavia Vento è stata concorrente de La pupa e il secchione nel 2022, di Back to School nel 2021 e dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip 5 rispettivamente nel 2012 e nel 2020. Ora poteva essere l’occasione giusta per ripartire, ma non sarà in Honduras.