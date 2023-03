Importantissima notizia sull’Isola dei Famosi 2023 e sul nome di una nuova concorrente, che potrebbe sbarcare in Honduras tra circa un mese. Ormai ci avviciniamo sempre più alla fine del GF Vip 7 e all’inizio della trasmissione di Ilary Blasi, la quale tornerà nuovamente protagonista in televisione dopo mesi e mesi di gossip su di lei in seguito alla separazione da Francesco Totti e al nuovo fidanzamento con Bastian Muller. Parlando del reality, la nota attrice che dovrebbe partecipare ha rotto il silenzio.

C’erano state indiscrezioni sul suo conto già alcune settimane fa, ma ora la notizia sta assumendo i contorni della certezza. All’Isola dei Famosi 2023 questa nuova concorrente potrebbe davvero sorprendere il pubblico. In passato ha già avuto un’esperienza televisiva in un altro reality, ma in questo sicuramente la vedremmo in una versione totalmente differente. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate al settimanale Nuovo e andiamo a vedere insieme cosa è stato rivelato dalla donna.

Isola dei Famosi e la nuova concorrente, l’attrice rompe il silenzio

A Nuovo si è soffermata quindi sull’imminente inizio dell’Isola dei Famosi 2023, che potrebbe vederla protagonista. Questa possibile nuova concorrente ha confermato i rumor, infatti ha davvero parlato con la produzione: “Sono stata contattata alla fine di ottobre e in questi mesi ci siamo sentiti più volte con gli autori. Ci sto pensando seriamente, vorrei che il mio personaggio facesse un passo indietro per mostrare che donna coraggiosa e battagliera sono”. E poi ha anche spiegato perché le sarebbe molto utile questa avventura.

A prendere parte alla prossima Isola dei Famosi sarebbe Corinne Cléry, 72 anni, la quale ha aggiunto: “Mi permetterebbe di disintossicarmi dal mondo in cui viviamo oggi, dove i valori sono sempre più sfalsati. Non so stare con le mani in mano e quindi mi piacerebbe soffrire un po’“. Le sue volontà sono più che chiare, quindi partirebbe subito alla volta dell’Honduras. Ora c’è però un ultimo tassello, ovvero capire che tipo di decisione finale prenderà la produzione del reality show di Canale 5.

Corinne Cléry è un’attrice originaria della Francia, diventata famosa grazie al film erotico Histoire d’O. Per quanto riguarda i programmi televisivi, è stata al GF Vip 2 nel 2017, mentre l’anno scorso ha preso parte come concorrente ad Alessandro Borghese – Celebrity Chef 1 e Nudi per la vita.