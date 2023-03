“Hanno scelto così”. Isola dei Famosi e Ilary Blasi, clamorosa decisione di Mediaset: soffiata bomba da chi ha saputo

Isola dei famosi 2023, arriva la notizia dai piani alti della Mediaset. Ilary Blasi prossima allo start della nuova edizione del programma, che però pare stia andando incontro a una ferrea decisione, la stessa che sembra essere stata adottata anche per il reality show di Alfonso Signorini.

La decisione della Mediaset sull’Isola dei Famosi 2023 preoccupa Ilary Blasi. Il pubblico italiano ha avuto un assaggio di quanto potrebbe accadere anche tra i naufraghi prossimi ad approdare sulle sponde delle Honduras. Sarebbe accaduto anche tra i concorrenti del GF Vip 7 che hanno dovuto adeguare la propria immagine al nuovo diktat voluto per il decoro del programma. Nessun tatuaggio in bella vista, così come un abbigliamento più pudico che tenderebbe a non rivelare scollature e simili.

Leggi anche: “Sono tutti preoccupati”. Isola dei Famosi 2023, esplode il caso e la notizia segreta esce da Mediaset





La decisione della Mediaset sull’Isola dei Famosi 2023: “Come al GF Vip 7…”

Micol Incorvaia ha cominciato a indossare le calze coprenti per non mostare più i tatuaggi sulle gambe, e questo sarebbe solo l’inizio. La stessa decisione potrebbe riguardare anche i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023. A lanciare l’indiscrezione il sito Dagospia: “Con questa “nuova linea” cosa succederà all’Isola dei Famosi, il reality che in quanto a trash li batte tutti? Sarà cambiato il titolo in L’Isola delle Vergini (e dei Vergini)? Pare che anche Ilary Blasi che, diciamolo, nel linguaggio proprio raffinata non è, sia preoccupata. La immaginiamo dire: “Ma che è sta linea?”. A benedire il tutto sarà l’ex Suor Cristina, nel cast del programma”.

Toni sarcastici in vista dello start della nuova edizione del programma di Ilary Blasi e preoccupazione alle stelle per la buona riuscita della stagione televisiva del format. E sempre in merito al programma, nelle ultime ore sono stati rivelati altri due nomi dei concorrenti che a breve sbarcheranno in Honduras. La notizia è stata diffusa su The Pipol Tv. Nello specifico, sembrano essere pronti ad approdare sull’Isola Marco Mazzoli, speaker de Lo zoo di 105, e Giulia Salemi o meglio Giulia Sara Salemi, influencer e tiktoker, nota al pubblico per la partecipazione alla serie tv Miracle Tunes, reduce dal reality show Voglio essere un mago.

E stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Tv Blog, alle quali si aggiungono quelle recenti di The Pipol, questi i nomi dei naufraghi che potrebbero animare le vicende sulle Honduras: Elga e Serena Enardu, Cristopher Leoni, Gian Maria Sainato, Marco Predolin, Cristina Scuccia (ex suor Cristina), Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento e Claudia Motta. Ma per una definitiva conferma non resta che attendere ancora qualche giorno.