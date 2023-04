“Avete rotto, ora basta”. Isola dei Famosi, prima della partenza scoppia il caso. Pessima notizia per Ilary Blasi

L’inizio dell’Isola dei Famosi 2023 è sempre più vicino, ricordiamo infatti che la prima puntata si terrà giorno 17 aprile. Pian piano, sui profili social del programma, vengono svelati i nomi di coloro che vi parteciperanno quest’anno. Proprio ieri, venerdì 7 aprile, è stato ufficializzato il nome del quinto concorrente del reality show. Ovviamente, sotto al posto in cui il tutto è stato comunicato, non sono mancate le polemiche da parte dei telespettatori.

Al momento a partecipare all’Isola dei Famosi 2023 saranno: Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone assieme al compagno Simone Antolini, Helena Prestes e Cristina Scuccia. La presentatrice sarà ovviamente Ilary Blasi, la quale avrà al suo fianco come opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ad essere riconfermato è stato anche Alvin, come inviato ufficiale. Torniamo però adesso a parlare delle polemiche nate tra gli utenti per l’ufficializzazione del quinto concorrente.

Leggi anche: “Forza, tifiamo per te”. L’amica di Nikita Pelizon all’Isola dei Famosi 2023, è ufficiale





Isola dei Famosi 2023, svelato il nome del quinto concorrente e scoppiano le polemiche

Già precedentemente, in seguito alla conferma della partecipazione di alcuni personaggi, erano nate delle polemiche nei commenti. In particolare diverse persone si erano lamentate per la presenza nuovamente di Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi 2023. Questo perché molti fan hanno definito un ‘riciclo‘ degli stessi volti all’interno del reality show. La stessa dinamica si è infatti creata con l’ufficializzazione di Nathalie Caldonazzo come quinto concorrente del programma.

Ricordiamo infatti che la Caldonazzo ha già partecipato allo stesso reality nel 2017. Oltre al fatto di averla poi rivista nel 2019 a Temptation Island e nel 2021/2022 al Grande Fratello Vip. Questo riproporre nei programmi di Canale 5 sempre gli stessi personaggi, ha portato all’insorgere di ‘stanchezza‘ da parte del pubblico. In particolare un utente ha affermato: “Avete preso sempre gli stessi concorrenti, non se ne può più, è una minestra riscaldata“. E ancora un altro ha dichiarato: “Ancora? Ma sempre la stessa gente. Escono dal Grande Fratello, entrano all’Isola dei Famosi e viceversa!”.

Durante le puntate del GF Vip 7, lo stesso Alfonso Signorini aveva commentato questo riproporre sempre gli stessi volti nei reality. Signorini spiegò che il motivo apparterrebbe alla mancanza di soldi. In quanto solitamente i vip big non partecipano a trasmissioni del genere, se dovessero farlo chiederebbero delle cifre fuori porta per la Mediaset.