Lei ha appena vinto il GF Vip 7, ma Nikita Pelizon è già proiettata all’Isola dei Famosi 2023. Ovviamente non sarà una concorrente, ma c’è una persona speciale che invece è stata ufficializzata dal reality show di Canale 5. Si tratta di una carissima amica della modella originaria di Trieste, che tenterà di emulare l’ex vippona e vincere dunque il programma presentato da Ilary Blasi. Attraverso i social è stato scritto un messaggio inequivocabile, che fa comprendere tutto il suo affetto.

Prima di dirvi tutto su Nikita Pelizon e l’amica che sarà all’Isola dei Famosi 2023, essendo stata confermata come concorrente, possiamo anche aggiungere che Pier Silvio Berlusconi è intervenuto per eliminare alcuni naufraghi. A dirlo Dagospia: “Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici. Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera”.

Nikita Pelizon, all’Isola dei Famosi 2023 come concorrente ci sarà un’amica

Dunque, la vincitrice del GF Vip 7 Nikita Pelizon tiferà per una ragazza all’Isola dei Famosi 2023, che è stata concorrente insieme a lei a Pechino Express diversi anni fa. Proprio nelle scorse ore la triestina ha voluto scrivere su Instagram un commento in favore della giovane, che dal 17 aprile diventerà protagonista in Honduras. Queste le sue parole: “Sosteniamo la Helenita, sei stupenda e andrai alla grande“. Ma non è stata l’unica sua considerazione su questa sua grandissima amica.

Nikita è la fan numero uno di Helena Prestes, annunciata così dalla pagina Instagram della trasmissione: “Grinta e adrenalina allo stato puro, Helena Prestes concorrente ufficiale dell’Isola”. E la Pelizon ha esclamato ancora: “Amoreeeee, fino alla fine forza e volontà. Resisti“. E proprio la produzione del reality show ha replicato pubblicando due cuori rossi. Quindi, una volta finita l’esperienza al GF Vip, è tempo di dedicarsi alla sua amica, che dovrà supportare nelle prossime settimane.

Helena Prestes, classe 1990, è una modella brasiliana nonché stilista, insegnante di yoga e aspirante attrice. Ha partecipato nel 2022 a Pechino Express insieme a Nikita Pelizon. Si erano sentite prima che quest’ultima partecipasse al GF Vip e ora è Helena a concentrarsi su questa nuova avventura professionale.