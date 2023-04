Isola dei Famosi 2023, la protesta sui concorrenti. Continuano a diffondersi le novità sul programma con alla guida del timone Ilary Blasi pronto allo start sul piccolo schermo a partire da lunedì 17 aprile con una messa in onda prevista come sempre in prima serata su Canale 5. Confermati non solo i nomi degli opinionisti presenti in studio, quelli di Enrico Papi e di Vladimir Luxuria, ma anche dei primi 4 concorrenti ufficiali scelti per sbarcare in Honduras. L’annuncio è stato reso pubblico sul profilo ufficiale de “L’Isola”.

La protesta sui concorrenti de L’Isola dei Famosi 2023. I fan hanno avuto modo di apprendere la notizia tanto atteso proprio attraverso il profilo social della trasmissione di Canale 5. Pronti, dunque, a sbarcare in Honduras, i primi 4 vip, ovvero Fiore Argento, Helena Prestes, Cristina Scuccia e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Inoltre, dopo svariate voci di corridoio, arriva la conferma della presenza dello storico inviato, che sarà per l’appunto Alvin.

Ma come spesso accade di fronte a simili notizie, l’opinione pubblica non sempre si rivela indulgente. Infatti a corredo dell’ufficialità dei nomi, non sono mancate anche le polemiche da parte di alcuni fan del programma, che hanno preso di mira proprio Alessandro Cecchi Paone e il giovane fidanzato Simone Antolini. Il motivo è presto spiegato.

Alcuni utenti avrebbero sottolineato di essere in disappunto in merito alla partecipazione del giornalista, in quanto reduce da un altro reality show, quello del Grande Fratello Vip ma anche per ben due volte dalla stessa esperienza televisiva vissuta sulle Honduras. Insomma, i fan del programma in protesta si dichiararebbero stanchi di vedere i volti di sempre e avrebbero dunque sperato in una ventata di cambiamento che avrebbe permesso al reality, a detta di alcuni, una marcia in più.

Ma le polemiche non si sono fermate a questo. Sembra infatti che, sempre a proposito della coppia, alcuni li avrebbero definiti piuttosto “nonno e nipote“ facendo riferimento alla differenza d’età, senza contare anche gli attacchi in merito alla presenza di una coppia omosessuale. Fortuna che a muovere polemiche in tal senso siano stati in pochi. Infatti la maggior parte dei fan del programma hanno sottolineato di contro quanto sia importante normalizzare le coppie arcobaleno.