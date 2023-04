Mancano pochi giorni all’inizio dell’Isola dei Famosi 2023, anche quest’anno targata Ilary Blasi, e arriva il nome della prima concorrente ufficiale con il consueto corollario di polemiche. Sarà un’edizione diversa, a quanto pare infatti Mediaset ha deciso di attenzionare in maniera particolare ogni singolo movimento dei naufraghi (e dalla conduttrice) per evitare ogni deriva trash. A raccontare questa verità, i cui effetti si sono già visti durante il GF Vip con l’intervento diretto di Pier Silvio Berlusconi, era stato Dagospia citando voci molto vicine al Biscione.



Il sito di Roberto Dagostini riportava come: “So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’Isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”.

Isola dei Famosi 2023, Fiore Argento prima concorrente ufficiale



In attesa di quello che sarà arriva il nome della prima concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023. Si tratta di Fiore Argento. A dare la notizia è stata, sui social, la sorella Asia. “Iniziamo così – scrive – Fiore Argento concorrente ufficiale!”. Un nome che era già nell’aria e che conferma le indiscrezioni sugli altri naufraghi. Il cast dell’Isola dei Famosi 2023 dovrebbe essere così composto: Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Marco Mazzoli e Paolo Noise.



Poi Marco Predolin, Christopher Leoni, Cristina Scuccia e Claudia Motta. Ancora, voleranno in Honduras Andrea lo Cicero, Gian Maria Sainato, Alessandra Drusian, Fabio Ricci, Helena Prestes, Pamela Camassa, Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo. Sempre nella giornata di ieri era arrivata la conferma che Alvin sarà l’inviato in Honduras. A quanto pare una parte della famiglia Argento non avrebbe preso benissimo questa decisione.



Scrive Oggi come: “Sarebbero preoccupati che nelle lunghe giornate in Honduras possa lasciarsi andare a rivelazioni e dichiarazioni che sarebbero poi sviscerate durante le dirette da Ilary Blasi e dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria”. E neppure i fan che si chiedono chi sia Fiore Argento e se non valga la pena di invitare, a questo punto, persone non vip. Insomma, l’Isola dei Famosi 2023 di Ilary Blasi fa già discutere.