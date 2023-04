Novità per l’Isola dei Famosi 2023 e in particolare sui nomi dei concorrenti. Ci sarebbe stato infatti un intervento di Pier Silvio Berlusconi in persona, affinché alcuni personaggi noti non sbarcassero in Honduras. Una situazione praticamente inedita, alla quale Ilary Blasi è stata costretta a sottostare. Mediaset ha quindi disposto, stando alle anticipazioni di Dagospia, la cancellazione di alcuni naufraghi. E abbiamo scoperto i primi due che non ci saranno sicuramente nel programma di Canale 5.

Ma la pagina Instagram ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023 ha diramato i primi nomi sicuri. Su questi concorrenti Pier Silvio Berlusconi non ha avuto nulla da ridire, essendo già state pubblicate le foto sui social. Dal 17 aprile vedremo sicuramente all’opera Fiore Argento, Helena Prestes e Alessandro Cecchi Paone col fidanzato Simone Antolini. Confermato a gran richiesta anche l’inviato in Honduras, che sarà sempre Alvin. Smentite categoricamente le indiscrezioni che lo davano in collisione con Ilary.

Isola dei Famosi 2023, alcuni concorrenti rifiutati da Pier Silvio Berlusconi

Dagospia, per voce del giornalista Giuseppe Candela, ha svelato che sull’Isola dei Famosi 2023 ci sarebbe stata una decisione sui concorrenti presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi. L’ad di Mediaset non vuole assolutamente rischiare di avere problemi, come già successo nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco quanto riferito dal sito: “Il nostro Alberto Dandolo su Dagospia aveva anticipato i timori dei vertici aziendali sul rischio trash a L’Isola dei Famosi, con una maggiore attenzione al cast dopo il caso GF Vip”.

E poi ancora: “Il reality condotto da Ilary Blasi debutterà su Canale 5 lunedì 17 aprile, a Cologno Monzese è però cambiato il vento. Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis”. Dagospia ha poi rivelato i nomi di coloro che sono stati esclusi dal cast: “Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici. Novità anche sul fronte autori, torna Peppi Nocera”.

Infine, Candela ha aggiunto: “Berlusconi non ha avuto una svolta buonista, nemmeno bacchettona. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie“. Quindi, Ilary Blasi dovrà fare molta attenzione per evitare che i concorrenti facciano danni.