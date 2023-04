L’Isola dei Famosi 2023 inizia il 17 aprile. Anche quest’anno le puntate serali andranno in onda il lunedì sera su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Ilary Blasi è stata confermata come conduttrice del reality, dopo il successo degli scorsi anni. Insieme a lei in studio gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, mentre a seguire le vicende dei naufraghi, in Honduras, ci sarà sempre Alvin.

L‘Isola dei Famosi accompagnerà i telespettatori per tutta la primavera del 2023, fino all’inizio dell’estate. L’edizione passata, la 16esima, è stata la più lunga di sempre. I concorrenti sono rimasti a Cayo Cochinos per ben 99 giorni, disputando anche la finale sull’isola dell’Honduras, invece che a Cologno Monzese.

Isola dei Famosi 2023, nuove regole svelate da Vladimir Luxuria

La scorsa edizione dell‘Isola dei Famosi 2022 è stata vinta dall’attore Nicolas Vaporidis. Il cast è stato svelato e ovviamente ci sono già i primi nomi favoriti alla vittoria. L’opinionista Vladimir Luxuria ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi e ha fatto qualche rivelazione sulla nuova edizione del reality show e su alcuni naufraghi che sbarcheranno in Honduras.

Nel cast dell’Isola dei Famosi 2023 ci sarà Cristina Scuccia, la ex suor Cristina, vincitrice di The Voice of Italy che lo scorso anno ha abbandonato i voti. “Si parla molto di Cristina Scuccia, ex suor Cristina: sono curiosa di vederla in questo contesto, chissà se metterà il costume intero o il bikini (ride, ndr). Le auguro di trovare l’amore. La castità non è un dogma, aprirsi alla sessualità non è incompatibile con la fede. Credo che sia molto motivata e molto agguerrita, è una che vuole arrivare fino in fondo”, ha detto a Chi come riportato da blogtivvu.

Come già anticipato, quest’anno tolleranza zero verso alcuni comportamenti. Anche per l’Isola dei Famosi 2023, come per l’ultimo mese del GF Vip 7, Pier Silvio Berlusconi ha messo in chiaro che chi sbaglierà pagherà. Pare anche che l’ad di Mediaset sia intervenuto per depennare il nome di alcuni naufraghi, ad altissimo tasso trash: Gianmarco Onestini, Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato. Per evitare di scadere nell’estrema volgarità e nell’eccessivo trash, Berlusconi jr ha imposto nuove e ferree regole e messo in guardia tutti. “So che quest’anno non saranno tollerati comportamenti omofobi, razzisti, sessisti ed è un passo avanti”, ha rivelato Vladimir Luxuria. Insomma, il rischio squalifica è altissimo.