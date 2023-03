Cristina Scuccia, ex suor Cristina, è ufficialmente una concorrente dell‘isola dei Famosi 2023. Da circa un anno ha tolto il velo e cambiato completamente vita. Ha iniziato a lavorare come cameriera e si è trasferita in Spagna. Presto, però, tornerà in Italia, poi partirà alla volta dell’Honduras, per partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi.

Dopo aver tolto il velo, Cristina Scuccia ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo. “Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me – aveva raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin – se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho trovato delle difficoltà ma oggi ho il sorriso e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente”.

Cristina Scuccia, polemica prima dell’Isola dei famosi 2023

Ovviamente anche l’aspetto fisico di Cristina è completamente cambiato. A Verissimo, e poi sui social, si era presentata con i capelli sciolti e un perfetto make up che esaltava lo sguardo. Ora in tanti sono curiosi di vederla in un reality show, in una nuova veste, senza gli abiti monacali come gli italiani l’hanno conosciuta. Nei giorni scorsi Cristina è finita al centro della polemica per alcune dichiarazioni rilasciate in merito alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2023.

A riportare queste parole è stata una indignata Deianira Marzano. L’influencer ed esperta di gossio ha scritto: “Va all’Isola e dichiara che lei non patisce la fame perché è abituata quando faceva le missioni“. Un confronto che ha scatenato la bufera, perché paragonare una missione umanitaria e un reality show non è proprio calzante visto anche il suo passato da suora.

“Ma come puoi paragonare la fame dei paesi del Terzo Mondo con un reality, abbi almeno la misericordia di non mettere queste cose in mezzo, nel rispetto dei cristiani”, ha scritto l’influencer Deianira Marzano. Dopo l’affermazione sul reality show e le missioni umanitaria, molti utenti social si sono scagliati contro Cristina Scuccia accusandola di superficialità e poco rispetto per l’abito che ha portato fino allo scorso anno.