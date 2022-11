Suor Cristina oggi non è più suora. Ospite di Verissimo di Silvia Toffanin, la vincitrice di The Voice of Italy andato in onda nel 2014 ha deciso di togliere la veste religiosa per la sua grande passione: la musica. Da qualche tempo Suor Cristina è solo Cristina Scuccia ha a deciso di togliere il velo.

Oggi suor Cristina vive in Spagna e fa la cameriera. Dopo la vittoria al talent di Rai Due, grazie al suo talento, è stata in giro per tutto il mondo condividendo il palco con artisti del calibro di Ricky Martin, con Kylie Minogue, ricevendo i complimenti anche da Madonna. A 34 anni la decisione di suor Cristina di lasciare i voti e dedicarsi alla musica. Domenica la 34enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, è stata ospite di Verissimo per raccontare la sua nuova vita.

Leggi anche: Suor Cristina, dall’Italia agli Usa: l’esibizione che ha fatto impazzire tutti





Suor Cristina oggi non è più suora: come è diventata

La scelta di abbandonare la vita monacale non è stata presa con leggerezza ma è stata il frutto di un percorso “complesso e difficile”. “Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me – ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin – se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho trovato delle difficoltà ma oggi ho il sorriso e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente”.

Cristina è apparsa in studio con un completo rosso, i capelli lunghi e un perfetto make up. I social sono impazziti con i commenti: “Bellissima”, “È irriconoscibile”, si legge. Cristina ha ricordato la vita da suor Cristina: “Per me è stata un’esperienza intensa che mi ha fatto crescere”. Dopo il successo “le sorelle hanno cercato di proteggermi. Però l’eccesso di protezione è diventata quasi limitazione per me”.

20 Novembre 2022



Suor Cristina ha cambiato vita pic.twitter.com/yvs8WhNfqE — Daily Drama 2022 (@dailydrama2022) November 20, 2022

Suor Cristina. oggi solo Cristina, è una donna nuova, che non rinnega il suo passato: “Ho cambiato l’abito ma l’essenza è sempre quella. Oggi vivo in Spagna e faccio la cameriera, vivo con il sorriso. L’amore? Credo sempre nell’amore, non nego che stando in giro qualcuno mi abbia corteggiato, ma al momento non è una priorità, però non direi di no ad un colpo di fulmine. Sono innamorata della vita: bisogna amare se stessi e gli altri”.