In queste ultime settimane l’Isola dei Famosi 2023 sta attraversando un clima molto teso, in particolar modo a causa delle continue liti che stanno avvenendo tra i naufraghi. Nelle ultime ore a perdere le staffe è stato il concorrente Gian Maria Sainato, il quale ha dovuto affrontare un momento molto difficile a causa di una discussione con una naufraga del reality show.

Entrando più nello specifico, parliamo di Helena Prestes, concorrente che all’Isola dei Famosi 2023 non sta di certo passando inosservata. I numerosi litigi sono infatti per la maggior parte causati da lei, in quanto è solita mandare frecciatine agli altri naufraghi, i quali poi reagiscono di conseguenza. E questa volta a non tollerare l’atteggiamento della modella brasiliana è stato Gian Maria Sainato, nonostante sia un suo amico.

Isola dei Famosi 2023: Gian Maria Sainato perde le staffe a causa di un’altra naufraga

Nella scorsa puntata la Prestes è tornata in gioco e ciò ha sconvolto gli equilibri degli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Questi avrebbero infatti preferito saperla in Italia, nello studio televisivo a Milano. Dopo il suo ritorno ha infatti nuovamente litigato con alcuni naufraghi ed è proprio a questo punto che Gian Maria Sainato ha deciso di esprimersi al riguardo, dichiarando di aver perso le speranze.

Il giovane modello ha infatti confessato: “Non posso continuare ad andare avanti in questo modo. Ho provato a starle vicino, ma sono dovuto andare via. Devo essere più deciso e non cedere”. In tal modo anche Gian Maria ha voluto far intendere al pubblico di non avere più pazienza nei confronti di Helena e si è unito alla decisione del gruppo, il quale ha voluto prendere le distanze da lei dopo l’ennesima polemica.

L’atteggiamento di Helena Prestes la sta portando a perdere molti consensi da parte del pubblico italiano, in quanto anche quest’ultimo si definisce stanco del comportamento della modella brasiliana, la quale cerca di innescare nuove discussioni ogni giorno con gli altri naufraghi.