Isola dei Famosi 2023, Vladimir Luxuria ha già in mente il nome del naufrago che vincerà l’edizione di quest’anno. Un’edizione particolare segnata da liti, addi e fiumi di gossip che hanno avuto una protagonista assoluta: Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina spesso al centro delle rivelazioni. “Non è stato facile partire per l’Isola, ho pensato che in questa fase di cambiamento era giusto viversi l’esperienza, mia personale, cercando di lottare contro le mie paure, affrontare una comunità diversa”, aveva confessato.

>“Sono dovuto andare via”. Isola dei Famosi, superato il limite: il naufrago non ce la fa più ad andare avanti così

E ancora: “Attraverso gli altri si rivela una parte di noi sconosciuta. Devo limare delle cose di me, non ho paura degli altri”. Su di lei era intervenuta proprio Vladimir Luxuria: “Cristina mi piace molto e ti dico che è il personaggio con il quale mi identifico di più, perchè tutte e due abbiamo preso i voti, lei in convento, io in Parlamento. Due ex, mi identifico molto”.





Isola dei Famosi 2023, Vladimir Luxuria: “Vincerà Marco Mazzoli”

“È un personaggio molto forte, mi piace molto. Secondo me ancora non si è lasciata andare completamente”. Proprio questo motivo potrebbe penalizzarla, secondo l’opinionista, nella lotta per la vittoria finale che potrebbe andare ad un altro naufrago. Nel dettaglio Vladimir Luxuria ha rivelato: “Chi vince L’Isola dei Famosi? Marco Mazzoli è il potenziale vincitore”.

Poi continua: “Ma nulla è detto. Anzi, a dire la verità io non sottovaluterei Cristina e Pamela. – si legge su Novella 2000 – Per quanto riguarda Marco e Paolo, secondo me diventeranno anche un duo televisivo. Potrebbero avere una trasmissione. Una seconda serata su Italia 1”. E che Marco possa vincere è altamente probabile, infatti ha superato l’ultimo televoto (con 5 persone) con più del 50% delle preferenze. Tra tutti i naufraghi Marco sembra quello più dinamico.

Mazzoli che pure aveva avuto dei momenti di forte crisi dopo l’addio di Paolo Noise : “Se ripenso al momento in cui mi ha chiesto esplicitamente di arrivare fino alla fine e di vincere, sia per lui che per lo Zoo, mi viene da piangere di nuovo”. “Mi hai fatto venire qui e ora mi lasci da solo?” aveva detto in lacrime Mazzoli. “Tira fuori i cog**i e vinci per me. Fallo per noi”, aveva risposto Paolo Noise.