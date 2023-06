Antonio Lo Cicero contro Helena Prestes all’Isola dei Famosi. Attimi di forte tensione durante il reality di Canale 5 quando l’ex rugbista italiano ha avuto un piccolo battibecco con l’altra protagonista del tv show. C’è da dire che proprio quest’ultima è finita spesso in un turbinio di polemiche per via del suo carattere molto forte. E stavolta a perdere un po’ la pazienza è stato proprio l’azzurro della nazionale di rugby che ha deciso di non stare in silenzio e riprendere la giovane. Ma cosa è successo? L’unico problema di questa vicenda è il post-discussione.

Sembra infatti che molti utenti, sopratutto sui social, si siano risentiti non poco delle parole di Andrea Lo Cicero e lo abbiano criticato aspramente. Tutto è iniziato quando i naufraghi dell’Isola dei Famosi si sono incontrati per mangiare tutti insieme. Il menu del giorno prevedeva fagioli e quasi immediatamente, lo storico rugbista ha cominciato a criticare Helena Prestes. Dal canto suo, la giovane stava semplicemente aspettando che le venisse riempito il piatto.





Antonio Lo Cicero contro Helena Prestes all’Isola dei Famosi

A questo punto però Lo Cicero, insieme a Marco Mazzoli, ha detto qualcosa che la Prestes deve aver confuso con qualcos’altro. L’uomo infatti ha iniziato a dire “raso raso” e la giovane si è iniziata ad insospettire che si stesse parlando di lei e della sua ciotola che doveva essere riempita “raso”. A quel punto Helena ha fatto sapere ai naufraghi che da domani avrebbe mangiato da sola, o non avrebbe mangiato affatto.

Secca la replica dell’ex sportivo che ha detto subito alla ragazza: “Tu non capisci e non vuoi capire perché te ne vai mentre gli altri ti spiegano le battute. Sei una maleducata e quella battuta non era per te, ma tu te ne vai sempre. A scuola si ascolta il maestro, allora tu devi ascoltarmi e imparare”. In effetti il pubblico e i naufraghi sin da subito hanno etichettato la Prestes come una “giocatrice molto abile nel far perdere la pazienza agli altri”.

Ebbene si la prima volta che “difendo” Lo Cicero.

“RASO” non era riferito assolutamente ad Helena.

Ma lei ovviamente ci marcerá sopra.

Infatti ha già fatto un confessionale.



COSÌ NOIOSA.

ANCHE NELLE DINAMICHE.#isola #isoladeifamosi2023 pic.twitter.com/S6VYL8wo9w — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) June 2, 2023

Ora però i commenti negativi sono finiti tutti nelle bacheche social di Lo Cicero. Molti lo hanno definito un “maschilista e un padre padrone”. Non solo, qualcuno ha addirittura chiesto dei provvedimenti veloci per i suoi atteggiamenti “da bullo”.

