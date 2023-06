Gian Maria Sainato chiede di abbandonare l’Isola dei Famosi 2023. Attimi di panico durante le ultime ore in Honduras. Una potente e pericolosa tempesta si è abbattuta sulla spiaggia del reality, facendo finire tutti nel panico, soprattutto il giovane. Si è trattato di una vera e propria tempesta tropicale anche se qualcuno parla di piccolo uragano. Ad un tratto il dramma, ovvero quando il vento fortissimo ha fatto collassare la capanna di legno e foglie. I naufraghi allora hanno iniziato ad urlare: “Ragazzi questo è un uragano ci sta sradicando la capanna, il palo si è rotto!“.

Poco dopo, i protagonisti de L’Isola dei Famosi 2023, si è cercato di riparare come poteva, indossando i ponchi acetati e poco altro. Nessuno ha dormito durante una notte di terrore e panico. Il problema principale è stato tenere il palo della capanna visto che il vento lo aveva precedentemente sradicato e distrutto. I ragazzi allora si sono dati il turno per tenerlo fermo e non far distruggere tutto dal vento.





Gian Maria Sainato chiede di abbandonare l’Isola dei Famosi 2023

Tra tutti in naufraghi quello che si è più spaventato è stato senza dubbio Gian Maria Sainato che chiede di abbandonare l’Isola dei Famosi, ad un certo punto. Il giovane ha chiesto in telecamera di volersi ritirare e di chiamare immediatamente l’elicottero (quella sì che sarebbe stata una pessima idea con un tempo del genere, Ndr) per tornarsene a casa. Il giovane durante la tormenta si è fatto spesso il segno della croce pensando di lasciarci le penne più di qualche volta.

La tempesta e i forti lampi tengono svegli i naufraghi! ⛈️ #isola pic.twitter.com/vYInUD1kf6 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2023

Il dramma poi quando il palo della capanna si è spezzato ed è finito proprio sulla testa di Gian Maria Sainato. A quel punto il giovane si è messo a piangere, completamente terrorizzato. Niente di grave per lui, sono una gran paura. Poco dopo il giovane dirà: “Ho preso una bella botta, ho un giramento di testa forte. Non ho nausea, mi gira solo la testa“.

Andrea invita Helena a ripararsi sotto la loro capanna! #Isola pic.twitter.com/aaj2A7FxNi — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2023

Più tardi, in confessionale Marco Mazzoli ha ironizzato sulla faccenda dicendo: “Quando la trave ha colpito la testa di Gian Maria fatto un urlo da vecchia ottantenne siciliana!“. Alla fine Gian Maria Sainato non si è ritirato e ha deciso di proseguire l’avventura in Honduras.

