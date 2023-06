Isola dei Famosi 2023, un altro giorno intenso per i naufraghi. Soprattutto, come mostrato nel daytime andato in onda mercoledì 7 giugno pomeriggio su Canale 5, dopo aver affrontato una brutta tempesta nella notte. Il vento fortissimo ha fatto cedere la capanna del gruppo e i concorrenti, preoccupati per Helena Prestes che praticamente vive isolata, sono andati a chiamarla per far in modo che si unisse a loro. È stato Andrea Lo Cicero, che con la modella ha avuto più di una discussione, a prendere l’iniziativa.

Inizialmente Helena Prestes non ha accettato. Poi ha ceduto e raggiunto gli altri. E sembrava si fosse tranquillizzata la situazione, non solo quella meterologica. La mattina successiva la concorrente ha ringraziato Lo Cicero e gli ha chiesto di poter parlare in privato. Ad assistere alla scena era presente Pamela Camassa, la quale ha definito la Prestes “falsa” e “finta“. Andrea si è trovato un po’ d’accordo: “Fa così adesso perché è sola“.

Leggi anche: “Basta così, stop”. Isola dei Famosi 2023, su Ilary Blasi la ‘spada’ di Pier Silvio Berlusconi





Isola dei Famosi, lite e poi lacrime per Helena Prestes

Ma non è finita qui perché sempre nel daytime il pubblico ha visto anche l’arrivo dei viveri. Pamela Camassa ha chiesto a Helena Prestes se volesse mangiare con tutti loro ma poco dopo è partita un’altra discussione. La modella ha detto di voler condividere il cibo solo con le persone che sono state carine con lei e il gruppo, praticamente compatto, l’ha accusata di pensare solo al cibo.

Nei filmati successivi, riecco Helena Prestes da sola nella sua capanna. Sola e disperata, al punto che Marco Mazzoli, che sentiva i singhiozzi dall’altra spiaggia, non se l’è sentita di lasciarla lì da sola a piangere e l’ha raggiunta. Già il giorno precedente aveva seppellito l’ascia di guerra con l’amica di Nikita Pelizon, quindi la decisione di andare a consolarla.

Helena piange da sola a dirotto, Mazzoli si intenerisce e la consola dandole dei consigli! 🥹 #Isola pic.twitter.com/qAatKd8Cw8 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2023

"Qui si è soli" ❤️‍🩹

Mazzoli si lascia andare anche nei confronti di Helena #Isola pic.twitter.com/3CnrhDO6u9 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2023

“Non posso lasciarti piangere da sola. Nella vita devi goderti il tragitto. Anche il viaggio è bello. Alla fine anche io sono in pace. Devi fare la stessa cosa, non litigare. Ti fai male e sprechi energie. Le persone fanno fatica a fidarsi di te. Goditi il viaggio”, le ha detto. Quanto durerà la tregua?