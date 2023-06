Isola dei Famosi 2023, la brutta scoperta. Il reality show di Ilary Blasi sotto mirino, la notizia non è delle migliori e fa il giro del web in poco tempo. Il programma sta proseguendo di puntata in puntata tra colpi di scena che non sempre recano ottime novità. Infatti sembra che lo share di ascolti non abbia più dato i risultati sperati. Voci di corridoio sembrano mettere in circolo ipotesi che minerebbero la conduzione dell’ex moglie di Francesco Totti della trasmissione. A rendere note le indiscrezioni ci ha pensato il settimanale Nuovo che ha tirato in ballo anche Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

Per Ilary Blasi si mette male, Pier Silvio Berlusconi deluso. L’Isola dei Famosi 2023 sembra aver tradito le aspettative dei vertici, e questo non gioverebbe per nulla sulla rotta da intraprendere per il proseguimento della conduzione. La timoniera Ilary Blasi non sembra aver portato a casa i risultati sperati. Infatti stando alle più recenti indiscrezioni, il programma avrebbe totalizzato uno share di ascolti decisamente basso rispetto alle passate edizioni.

Leggi anche: “Cancellati dall’Isola dei Famosi”. Colpo di scena, la decisione di Pier Silvio Berlusconi





Per Ilary Blasi si mette male, Pier Silvio Berlusconi deluso dall’Isola dei Famosi 2023

Il settimanale Nuovo ha fatto riferimento non solo allo share di ascolti, ma anche ad altre mancanze che porterebbero a definire l’attuale edizione del reality in netto declino. Dagli improvvisi abbandoni dei naufraghi per infortuni vari, fino a toccare costi che non avrebbero retto una soddisfacente resa televisiva. Insomma, tra i corridoi si vocifera un ingente investimento in produzione e organizzazione che non andrebbe di pari passo con i risultati conseguiti. La conseguenza sembra essere inevitabile.

Ilary Blasi inoltre ne pagherebbe lo scotto. Ma in che senso? La conduttrice, sempre secondo quanto riportato da Nuovo Tv, avrebbe sottolineato uno spiccato disinnamoramento anche se il guadagno ammonta a una cifra da capogiro: c’è chi parla di 300.000 euro per ogni edizione del reality. Ovviamente si parla solo di indiscrezioni che al momento non sono andate incontro ad alcuna conferma in merito.

Timori di Pier Silvio Berlusconi che sono emersi prima ancora dello start del programma. Infatti ricorderete le prime voci sulla trasmissione messe in circolo sul sito Dagospia in merito ad alcune preoccupazioni dei vertici: “Il nostro Alberto Dandolo su Dagospia aveva anticipato i timori dei vertici aziendali sul rischio trash a L’Isola dei Famosi, con una maggiore attenzione al cast dopo il caso GF Vip”, è stata la notizia che qualche mese aveva già pensato di scuotere gli animi. Insomma, la situazione non sembra essere andata incontro a un miglioramento. Cosa accadrà adesso?