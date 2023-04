Isola dei Famosi 2023, nella puntata di ieri 24 aprile Cristina Scuccia grande protagonista: l’ex suora ha dato vita ad un lungo monologo al termine del quale ha deciso di nominare Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone. Una scelta che ha trovato molti d’accordo. Scrive un’utente: “Spero che Cecchi Paole e Simone escano. Ora è chiaro il loro gioco (subdolo) hanno puntato Helena perchè nelle schematiche del gioco si inserisce bene e può vincere”.



“Simone per consiglio di Paone per tutta la settimana non ha fatto che seminare zizzania per renderla odiata al gruppo e nonostante la brutta lite di Paone con la Caldonazzo continuano a votare lei. Spero che escano e che lei vinca, non mi piacciono le scorrettezze”. E ancora: “Io penso che il signor Paone abbia una sensibilità pari allo schifo, ti puoi permettere durante un gioco (perché è pur sempre un gioco) la vita è diversa, allora non devi e non puoi permetterti di parlare del dolore degli altri, come si può arrivare a dire alla Caldonazzo, hai parlato male dei parenti di Troisi??”.

Leggi anche: “Guardatela! Prima della diretta…”. Ilary Blasi, succede tutto a pochissimo dalla puntata dell’Isola dei Famosi





Isola dei Famosi 2023, imbarazzo Cristina Scuccia: “Sei vergine?”



“Ma stiamo dando i numeri? Ma che uomo di merda sei? Vai a mettere il dito nella piaga di un dolore forse mai sopito, dopo i pesciaroli penso che tu debba abbandonare questo gioco perché evidentemente per te non lo è, fosse per me già saresti fuori, il privato delle persone è sacro, sei una brutta persona, mi piacerebbe ditelo in faccia, non aggiungerei altro. Schifato”.



Non solo nomination, Cristina Scuccia è stata anche protagonista di un momento molto imbarazzante. Tutto è successo quando gli autori hanno mandato in onda una clip con protagonista lei e Marco Mazzoli e Paolo Noise. Il primo le ha chiesto a quanti anni ha preso i voti e lei ha risposto: “A 19 anni”. Parole che Noise ha commentato: “Ah quindi hai avuto un’adolescenza”.



Cristina ha parlato del suo fidanzato dell’epoca. “Ho avuto un’adolescenza come tutti gli altri. Però, quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo… Era un impegno”. Il clima si è immediatamente surriscaldato. E qui l’affondo di Mazzoli: “Scusa, io te lo chiedo… Ma tu sei ancora vergine?”. E la risposta ironica dell’ex Suor Cristina: “Cosa? Sono Leone io”. Insomma, una risposta che dice molto di più oltre la battuta. Della vita privata di Cristina, al momento, si sa poco o nulla se non delle chiacchiere che continuano a girare sul suo conto tra flirt veri e flirt presunti. Il nostro augurio? Che trovi presto l’amore vero.