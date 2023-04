Ilary Blasi è quasi pronta per condurre la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Si tratta del secondo appuntamento del reality show, che decreterà già il primo eliminato tra Helena Prestes e Marco Predolin. E in queste ultime ore la conduttrice televisiva è stata ripresa in un video, mentre era intenta a fare qualcosa di inaspettato. Tutti si aspettavano di vederla già carica a mille, invece a sorpresa è stata beccata mentre faceva qualcosa di sorprendentemente insolito.

A proposito del futuro di Ilary Blasi, nonostante l’Isola dei Famosi 2023 sia attualmente in corso, è già uscita fuori una notizia non bella sulla donna. Si è paventata la possibilità che al suo posto possa arrivare Federica Panicucci, infatti una lettrice del settimanale Nuovo Tv l’ha criticata: “Dà il meglio di sè…Come mai mediaset non le dà più spazio su Canale 5?”. Da questa osservazione è scappata fuori l’ipotesi: “L’ex signora Totti è simpatica, ma a volte in video sembra seccata, quasi annoiata…Che ne pensa?”.

Ilary Blasi, cosa ha fatto prima dell’Isola dei Famosi 2023

Ilary Blasi non si è offesa, nonostante prima della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 sia stata filmata durante un atteggiamento abbastanza privato. Ci ha scherzato e quindi lei stessa ha poi condiviso tutto nelle sue Instagram stories. Una persona che era con lei si è armata di cellulare e ha fatto partire il filmato, diventato subito virale sul web. Ora la grande attesa è rivolta in Honduras, dove si parlerà anche dei primi battibecchi successi nella scorsa settimana.

Ilary ha preso completamente sonno, mentre era in treno ore prima dell’appuntamento con il programma televisivo. Era quindi sul sedile del convoglio e l’hanno immortalata mentre dormiva. Questa sua amica ha commentato: “Adrenalina pre-puntata“, ovviamente in maniera ironica. E poi ha scritto, una volta che anche la presentatrice è scesa dal mezzo: “Il risveglio della guerriera“. Quindi, ora è proiettata verso l’appuntamento in diretta, che andrà in onda su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia.

Nella scorsa settimana c’è stato il litigio tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, la quale è stata chiamata “pescivendola e ignorante”. Ma ci sono state anche le critiche di Andrea Lo Cicero ad altri naufraghi: “Dormono e fanno le larve”.