Chi uscirà nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2023? Il televoto è aperto tra i due nominati della prima settimana, ovvero Marco Predolin e Helena Prestes. Ma chi di loro uscirà? Non lo possiamo ancora sapere con certezza, ma sembra chiaro che i sondaggi vertono che tra i due, uno sembra avere la peggio. Entrambi hanno fatto molto discutere in questi ultimi giorni e sembra che tutti e due abbiano dato filo da torcere agli altri naufraghi del reality show. E se Predolin è stato il più votato dai colleghi sull’Isola, c’è da dire Helena è stata invece nominata dal leader della settimana: Simone, ovvero il compagno di Alessandro Cecchi Paone.

Insomma, dopo la prima settimana che è servita a conoscere gli altri e a capire che sarà un vero e proprio bagno di sangue, ora i naufraghi dovranno vedersela per la prima volta con le nomination. Come abbiamo raccontato qualche giorno fa, grazie alla vittoria di Simone, l’intera Tribù degli Accoppiados è immune al televoto e sono loro i primi a recarsi in zona nomination.

Chi uscirà nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2023

Alla fine sappiamo come è andata a finire: i Jalisse hanno scelto di mandare al televoto Christhoper. Marco e Paolo hanno nominato Fiore, Pamela e Claudia puntano il dito su Predolin. E alla fine anche Helena fa il nome di Predolin. Cristina manda al televoto Christopher, anche Nathaly è dello stesso sentore. Corinne e Fiore, invece, nominano ancora Predolin.

Arrivano gli Hombres: Andrea pesca la foto di Fiore. Christopher, così come Predolin, sceglie Nathaly e alla fine Luca manda al televoto Fiore. A questo punto mancano soltanto i leader: Simone e Alessandro puntano il dito su Helena che va ufficialmente in nomination con Marco Pedrolin. Solo loro due quindi a giocarsi la partita.

E secondo i sondaggi c’è uno che avrà la peggio: proprio Marco Pedrolin. In quasi tutti i sondaggi non-ufficiali, è lui ad avere la peggio contro Helena Prestes. Ma sarà proprio lui a dover abbandonare la spiaggia honduregna? Oppure ci sarà, come spesso accade, un colpo di scena che ribalta di fatto la situazione? Staremo a vedere durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi.

