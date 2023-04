Isola dei Famosi, dietrofront sul personaggio tanto chiacchierato. Il reality condotto da Ilary Blasi è finalmente iniziato e dopo il Grande Fratello Vip il pubblico si potrà intrattenere con le avventure dei naufraghi in Honduras. Come molti sapranno Marco Predolin è stato il primo nominato e non l’ha presa bene accusando gli altri di essere finti, cosa che lui non è e per questo l’avrebbe pagata.

Lui si è così sfogato con Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina, che ha cercato di consolare il presentatore tv: “La prima nomination è un po’… comunque se ti può far star sereno io non ti ho nominato. Immagino che ti dia fastidio…”. Proprio sulla naufraga si sono concentrate le chiacchiere e i gossip degli ultimi giorni. Si è parlato di un fidanzato segreto e pure di una ‘strategia’ che l’ex suora avrebbe adottato per sfruttare il successo avuto a The Voice of Italy. Ma c’è anche un altro personaggio di cui si è discusso parecchio. Stiamo parlando dell’amico di Cicciolina.

Leggi anche: “L’ho capito in questi giorni”. Isola dei Famosi, appena arrivati e sono subito scintille: Predolin è furioso





L’avvocato di Michael Jackson e Ilona Staller: Luca Di Carlo all’Isola

L’anno scorso Ilona Staller, che tutti conoscono col nome d’arte di Cicciolina, ha partecipato all’Isola dei Famosi. E il pubblico ha potuto conoscere il suo legale, l’avvocato Luca Di Carlo. Un personaggio che ha colpito l’attenzione di tanti telespettatori. Così si è parlato di una sua possibile partecipazione proprio nel reality di Ilary. Ma secondo le indiscrezioni l’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, avrebbe posto il suo “no” sull’ipotesi di vedere Di Carlo all’Isola.

Si pensava che la decisione di allontanare certi personaggi dai programmi Mediaset fosse definitiva dopo quanto accaduto al GF Vip, ma c’è una clamorosa novità. Luca Di Carlo andrà all’Isola dei Famosi. Lo scooppone è stato lanciato da IGOSSIP.it che, con rullo di tamburi in sottofondo, fa sapere: “Nelle prossime puntate dell’Isola dei famosi, condotta dalla presentatrice tv Ilary Blasi, il famoso legale del compianto Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar e Ilona Staller farà il suo debutto in Honduras”.

Era stato Alberto Dandolo di Dagospia a svelare i nomi dei possibili concorrenti all’Isola ‘vittime’ della decisione di Berlusconi di ripulire il reality da vipponi ritenuti ‘a rischio trash’: da Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ex Temptation Island e La pupa e il secchione, a Luca Di Carlo, appunto. Fatte ‘fuori’, si fa per dire, pure le gemelle Elga e Serena Enardu, protagoniste a Uomini e Donne. Niente da fare pure per Gian Maria Sainato, lifestyle infuencer già visto nel programma Riccanza, dove litigò duramente con Tommaso Zorzi.

“Mi stai sul ca…”. Isola dei Famosi, alla fine è successo davvero. Confronto durissimo