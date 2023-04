All’Isola dei Famosi 2023 una delle grandi protagoniste sarà sicuramente Cristina Scuccia. E ora si è scoperto qualcosa di molto importante, infatti avrebbe un fidanzato nonostante non l’abbia mai confermato. La madre della naufraga ha ammesso che sarebbe felice se lei trovasse l’amore in Honduras, ma a quanto pare ce l’avrebbe già e sappiamo anche qualcosa in più sull’identikit di lui. Ovviamente non è da escludere che durante il suo percorso nel reality show possa dire qualcosa in più.

Intanto, sulla concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 Cristina Scuccia che avrebbe un fidanzato sebbene ci siano state smentite, è intervenuta Suor Anna Alfieri: “Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa – ha commentato all’Adnkronos – Mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita religiosa. Già dalle origini, da quando partecipò a The voice of Italy, mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa”.

Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia: chi sarebbe il fidanzato

Fuori dall’Isola dei Famosi 2023 Cristina Scuccia avrebbe trovato un fidanzato, come già aveva anticipato Deianira Marzano tramite una segnalazione: “Ti assicuro, io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo. Abbiamo amici in comune e lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto. Che c’è di male, non c’è nulla da vergognarsi. Infatti inizialmente pensavamo avesse lasciato i voti per questo motivo”. Ma l’influencer Amedeo Venza ha aggiunto dei dettagli ancora più interessanti.

Venza ha pubblicato una parte delle dichiarazioni della madre dell’ex suora: “Se si innamora? Perché no?”. E l’influencer ha commentato: “Ma in realtà io so che Suor Cristina ha lasciato una relazione in sospeso fuori… E pare sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano!”. Quindi, si tratterebbe di un ex religioso proprio come Cristina Scuccia. E chissà se quest’ultimo vorrà dire qualcosa in merito e soprattutto staremo a vedere se siamo in presenza di una voce, che verrà davvero confermata dai fatti.

Lo staff di Cristina Scuccia ha pubblicato su Instagram il video dello sbarco in Honduras dell’ex suora e c’è stato il seguente messaggio: “Cristina è finalmente sbarcata sull’Isola nella tribù delle Chicas. Anche voi tifate per lei?”.