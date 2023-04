“L’ho capito in questi giorni”. Isola dei Famosi, appena arrivati e sono subito scintille: Predolin è furioso

Isola dei Famosi 2023, Marco Predolin è il primo nominato. La nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi che vede come opinionisti Vladimir Luxuria (confermata) ed Enrico Papi (new entry al posto di Nicola Savino) e Alvin come inviato è iniziata nella serata di ieri, lunedì 17 aprile. Se qualcuno pensava che programmi del genere potessero essere in crisi, beh, dovrà ricredersi: la prima puntata dell’Isola ha conquistato il 23,33%, cioè quasi tre milioni di spettatori. E scusate se è poco.

Terminato il GF Vip 7 tutti – va beh, diciamo tanti – a guardare le gesta dei naufraghi che sull’isola dell’Honduras hanno già scelto il primo leader, anzi i leader della settimana, e cioè Simone Antolini e il compagno Alessandro Cecchi Paone. Grande interesse ha suscitato anche la partecipazione dell’ex suor Cristina, all’anagrafe Cristina Scuccia sulla quale stanno uscendo diverse voci da parte di concittadini e conoscenti…

Marco Predolin viene nominato e perde le staffe: lo sfogo

Il presentatore e conduttore tv Marco Predolin, 72 primavere e un programma che ha fatto la storia della tv come “Il gioco delle coppie”, è il primo nominato dell’Isola dei Famosi 2023. Proprio subito dopo la nomination il naufrago ha detto a Cristina Scuccia: “Il primo nominato, il cucù della compagnia. Io ho capito in questi giorni che c’era una cosa con le donne. Hai capito?”. L’ex suora oggi cantante lanciata nel mondo dello showbiz ha tentato di rincuorarlo.

“La prima nomination è un po’… – le parole di Cristina Scuccia – comunque se ti può far star sereno io non ti ho nominato. Immagino che ti dia fastidio…”. Marco Predolin a quel punto ha ‘messo i puntini sulle i’, come si suol dire: “Ma no. Non voglio saperlo perché non è quello il punto”.

Poi è arrivato lo sfogo: “Mi dà fastidio perché io non riesco subito a fare baci e abbracci, gente che si abbraccia, gente che si bacia… Tutti finti. Però io non riesco a farlo. Tu vai dalle Chiacas adesso e dici ‘Ha detto Marco che Dio perdona, Predolin no!“. Wow, roba forte. Dite che gli altri ne rimarranno colpiti?

