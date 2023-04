“Incredibile”. Notizia bomba per Ilary Blasi: è successo durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, vinto dalla modella triestina Nikita Pelizon, lunedì 17 aprile è iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Nuovo look per la conduttrice Ilary Blasi, accompagnata ancora una volta da Vladimir Luxuria nella veste di opinionista de della new entry Enrico Papi. In Honduras, nella veste di inviato, c’è sempre l’amico e collega Alvin.

In apertura non è mancata una battuta che ha fatto subito pensare all’ex marito Francesco Totti. “Esattamente un anno che non ci vediamo, vi avevo lasciato dicendo: “Tutto può cambiare”. Effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco non c’è più…”, ha detto la presentatrice dell‘Isola dei Famosi 2023. “Ovviamente parlo di Nicola Savino“, ha spiegato tra le risate la conduttrice, parlando dell’ex opinionista sbarcato a 7v8.

Isola dei Famosi 2023, i dati auditel della prima puntata

C’era molta attesa per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. In Honduras sono sbarcati Marco Predolin, Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Corinne Clery, Paolo Noise e Marco Mazzoli, Helena Prestes. E ancora Pamela Camassa, Christopher Leoni, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Naufraghi anche Claudia Motta, Cristina Scuccia (ex suor Cristina), Alessandra Drusian e Fabio Ricci (i Jalisse).

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è stata un successo. La squadra scelta da Ilary Blasi sembra aver appassionato il pubblico televisivo perché il reality show è stato visto da 2.9 milioni di utenti e il 23.3%. Su Rai Uno la replica de Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano ha intrattenuto 3.2 milioni di persone (16.6%). Lo share dell’ammiraglia Mediaset risulta più alto per via della durata della trasmissione fino a notte fonda.

La società AGB Italia, per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un apparecchio collegato a ogni televisore dell’abitazione e alla linea telefonica, che registra su quale canale è sintonizzato il televisore. Ogni membro della famiglia deve segnalare la propria presenza davanti al televisore tramite un particolare telecomando: in questo modo il meter registra quale programma è visto e anche da chi è visto.