All’Isola dei Famosi 2023 iniziano le prime dispute e chiaramente le prime discussioni. Non c’è da meravigliarsi, in fondo il gioco è proprio questo ed è quello che sperano gli autori del programma per far innalzare lo share. Molti di noi ricordano ancora le famoso risse-litigate delle precedenti edizioni e per amor del trash non si fa che attenderle di nuovo. Tuttavia siamo ancora lontani da tutto quello. Protagonista assoluta del reality show, almeno finora, è Helena Prestes. È proprio da lei che ci si aspettano grandi cose. Tutto è iniziato quando la bellissima brasiliana ha avuto qualcosa da ridire a Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery.

La Prestes, che fa parte del gruppo de Las Chicas, ha ripreso la collega e le cose da lì sono degenerate. Addirittura ad un tratto sono anche intervenuti Fiore Argento e Andrea Lo Cicero. Ma cosa è successo? Tutto è partito da una lamentela sollevata da Helena nei confronti della compagna Nathaly: “Hai detto che quando mi muovo faccio casino e ti sveglio”.

Isola dei Famosi, tutti contro Helena Prestes

Poco dopo la Prestes, per spiegare le sue ragioni, ha detto che anche il primo giorno ha dormito male: “Ero tutta bagnata. Lo avete deciso voi, ma non sono qui a dirvi che l’avete fatto voi”. Dal suo punto di vista è stata dunque accusata ingiustamente di un qualcosa che non sarebbe partito da lei.

A questo punto si inserisce nella discussione anche Corinne Clery che dice alla collega: “Ma se abbiamo detto che hai fatto una capanna stupenda. Qual è il problema?”. Poco dopo si inseriscono anche i los Hombres con Andrea Lo Cicero che ha usato non belle parole proprio per Helena: “Si sveglia con la polemica”. Anche Fiore Argento ha aggiunto che secondo lei la concorrente va a dormire con la polemica e il vittimismo.

È scontro tra Helena e Simone sulla ripartizione del riso! 🍚🔥 #Isola pic.twitter.com/dw4UIehZQT — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 20, 2023

Lui che mette in mezzo Helena, anche se non c'entra niente…



INSOPPORTABILE#isola pic.twitter.com/wvpaoDqnJv — Elisa (@team_nikiters) April 21, 2023

Marco Predolin ha poi detto a Helena: “Le ho detto: ‘Guarda che se mi tratti così, mi ribello’. Allora tutta gentile…poi ha ricominciato. Non importa, io non parlo più”. Dalla Marte della c’è per ora Claudia Motta alla quale ha detto: “Non hai capito. È da un giorno che parlo tranquillamente, però quando sono contro di me mi sta sul caz…”.

