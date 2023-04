“Al posto suo…”. Ilary Blasi, clamoroso ‘furto’ dalla collega: la soffiata è pazzesca

Ilary Blasi, la brutta notizia potrebbe avverarsi. Uno start attesissimo quello della nuova edizione del reality show, L’Isola dei Famosi 2023 che già dalle prime battute ha regalato al pubblico italiano sensazionali colpi di scena. Eppure il debutto del programma sembra essere stato accompagnato anche da aspre critiche. A tuonare contro la trasmissione Aldo Grasso, firma del Corriere della Sera, che definisce l’Isola uno di quei “programmi deprimenti”, ma “non perché siano brutti […] non perché ci sia poca professionalità, ma semplicemente e tristemente perché sono sconfortanti e grevi”. Poi Grasso ha continuato con maggiore foga nella sua analisi – accusa: “Come fa un Paese a reagire, a sferzare il proprio pallore se si rispecchia in simili programmi?”.

La brutta notizia per Ilary Blasi dopo le aspre critiche. Un format di successo, senza alcun dubbio, eppure anche un fiume di critiche che sembra non mollare la presa: “La forza si è trasformata in caciara (vero Ilary?), l’assenza di talento mette in scena solo fiacchezza e sbadigli. Non so se ce la faremo, temo di no”, è l’amara conclusione di Aldo Grasso su Il Corriere della Sera a proposito del programma. E adesso come se non bastasse la seconda ‘stangata’ pesa sulle spalle della conduttrice.

La brutta notizia per Ilary Blasi dopo le aspre critiche. Fuori l’indiscrezione bomba

A lanciare l’indiscrezione, Alessandro Cecchi Paone sulla rubrica di Nuovo Tv. Il giornalista prima di partire insieme al compagno verso le Honduras, ha reso note alcune osservazioni di una lettrice su una famosa conduttrice televisiva, ovvero Federica Panicucci: “Dà il meglio di sè…Come mai mediaset non le dà più spazio su Canale 5?”. Da questa osservazione è scappata fuori l’ipotesi: “L’ex signora Totti è simpatica, ma a volte in video sembra seccata, quasi annoiata…Che ne pensa?”.

La risposta di Alessandro Cecchi Paone non si fatta attendere: “Non capisco e non accetto questa smania di contrapporre personaggi e star, come fosse un gioco crudele ad eliminazione…”, come dire che le due colleghe andrebbero ugualmente stimate senza metterle necessariamente in alcuna competizione. “C’è posto per tutti”,, sottolinea.

Alessandro Cecchi Paone, per fare cadere ulteriori dubbi, ha dunque aggiunto: “Posso testimoniare che tutte e due sono al posto giusto e nel loro ruolo…”. Per l’attuale naufrago dell’Isola, dunque, le due conduttrici avrebbero pari merito alla guida del timone di programmi tra loro differenti ma di successo. In effetti non occorre fare altro che risalire agli ascolti Auditel per trovare conferma di questo. Ma Ilary Blasi dovrà cominciare a ‘tremare’? Al momento il rischio di poter essere sostituita dall’amica e collega non sembra esserci. Certo, sempre meglio non abbassare mai la guardia.