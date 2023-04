Nathaly Caldonazzo è la protagonista di questi primi giorni dell’Isola dei Famosi. Dapprima per la lite con Alessandro Cecchi Paone. Tutto è nato dopo l’arrivo sulla spiaggia di un ospite indesiderato: un boa rosa. Corinne Clery si è spaventata per la presenza del serpente e giornalista ha cercato subito di aiutarla per trovarle una nuova sistemazione, ma un’altra concorrente aveva un altro parere rispetto al suo.

Cecchi Paone se l’è presa proprio con Nathaly Caldonazzo che è rimasta perplessa dal suo atteggiamento. Senza misure le ha dato della pescivendola. “Io urlo quanto mi pare perché tu stai dicendo delle stupidaggini. Non sai nulla di certe cose. Vattene pescivendola vai”. “Pescivendola a chi? – è stata la risposta -. Ma come ti permetti a dirmi queste cose, ma ti rendi conto? Questo odia le donne ve lo dico io. Sì questo qui ha un problema con le donne. Mi fai cadere le braccia”.

Isola, scatta il bacio tra Nathaly Caldonazzo Luca Vetrone

Insomma sull’Isola non mancano i momenti di tensione. Poi il gruppo delle chicas ha ritrovato la tranquillità e le ragazze hanno giocato al gioco della bottiglia versione honduregna con un bastoncino di legno. Fra obblighi e verità sono emerse anche scottanti rivelazioni, come la confessione di Fiore Argento nei confronti di Marco Mazzoli. “Chi mi piace? No, non mi piace nessuno, ma se proprio devo farti un nome ti dico Marco Mazzoli”.

Poi è stata la volta di Cristina Scuccia, che ha invece scelto di eseguire un obbligo e ha cantato il suo ultimo singolo mentre Nathaly Caldonazzo ha dovuto baciare in bocca due naufraghi: Christopher Leoni e Luca Vetrone. L’attore brasiliano si è però scansato, mentre il modello c’è stato. Ed è scattato il primo bacio in Honduras anche se per gioco. Nel frattempo sull’Isola i naufraghi iniziano ad abituarsi alle difficoltà del reality. È il caso di Helena Prestes che probabilmente a causa di una insolazione o di una intossicazione ha avuto un malore.

La prima a dare l’allarme è stata l’attrice Corinne Clery che, resasi conto del malessere della compagna di gioco, ha allertato il resto del gruppo. “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza”, ha raccontato Clery al resto del gruppo per spiegare il malore accusato dalla modella. Quindi ha raccontato a Helena i motivi che l’hanno messa in allarme: “Deliravi. Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”.