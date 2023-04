All’Isola dei Famosi 2023 primo grande momento di tensione. Alessandro Cecchi Paone ha avuto una lite con una naufraga e sono volate anche offese pesanti. Sono passati pochi giorni da quando Ilary Blasi ha dato il via alla nuova edizione del reality show, ma è già tempo di scontri duri in Honduras. Il giornalista, che partecipa insieme al fidanzato Simone Antolini, si è infuriato non poco con la compagna di avventura e poi gli altri naufraghi li hanno divisi per evitare che le polemiche continuassero.

Dunque, la prossima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi 2023 non sarà affatto facile per la conduttrice televisiva, che inevitabilmente nominerà anche quanto successo tra Alessandro Cecchi Paone e questa concorrente. Una lite dai toni altissimi, che ha trovato la dura condanna anche di altri. Sul web i commenti sono stati invece discordanti, infatti c’è chi ha preso le difese dell’uomo e chi invece ha deciso di criticare pesantemente l’atteggiamento avuto.

Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone: scoppia la lite con lei

Le parole proferite all’Isola dei Famosi 2023 da Alessandro Cecchi Paone sono state molto chiare, infatti durante la lite ha esclamato tra le proteste della naufraga coinvolta: “Pescivendola. Corinne, scegli te se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo“. La polemica è nata nel momento in cui la Clery si è spaventata per la presenza di un serpente. Novella 2000 ha rivelato che il giornalista ha cercato subito di aiutarla per trovarle una nuova sistemazione, ma un’altra concorrente aveva un altro parere rispetto al suo.

Cecchi Paone se l’è presa e ha attaccato Nathaly Caldonazzo, la quale ha dichiarato: “Mi sono cascate le braccia, anche meno. Questo urlare che lui è uno scienziato, ma sei un gran cafone“. A quel punto è intervenuta anche Helena Prestes: “Lui è sempre aggressivo con le persone e non è da oggi, lo sai”. Nathaly aveva dato una sua versione, ovvero che Corinne Clery non avrebbe preso sonno nemmeno in un altro posto, avendo paura del serpente. Di lì è nata la clamorosa discussione.

Scoppia lo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone: “PESCIVENDOLA” 🔥 #isola pic.twitter.com/AV0XJATTB9 — trashtvstellare (@tvstellare) April 21, 2023

Helena: -“È sempre aggressivo con le persone e non è da oggi, lo sai”

Nathalie: -“Cecchi Paone ha un problema con le donne punto”



LAS CHICAS CONTRO CECCHI PAONE EEEE STIAMO GODENDO#isola pic.twitter.com/4PXIYOZJ82 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 21, 2023

Nathaly Caldonazzo si è fatta un’idea precisa su Alessandro Cecchi Paone e non è certamente positiva: “Cecchi Paone ha un problema con le donne, punto“. Vedremo come evolverà il loro rapporto e se ci saranno o meno margini per un chiarimento.