L’Isola dei Famosi 2023 sembra essere partita con il piede giusto: Ilary Blasi ha fatto registrare buoni numeri negli ascolti sfiorando la vittoria contro un colosso come il Commissario Montalbano. Tra i tanti concorrenti in gara a distinguersi è stata la coppia formata da Simone Antolini e Alessandro Checchi Paone, primi leader della nuova edizione. La presenza del divulgatore scientifico e del compagno non è stata accolta benissimo da tutti i telespettatori come si legge sulla pagina del programma.



“Cecchi paone avrebbe dovuto consumare la sua relazione amorosa a casa sua non in TV, poi basta mi pare sia la terza volta che partecipa è non fa un cavolo. A casa subito”. “Ho visto il programma 10 minuti solo per Mazzoli e Noise, poi ho dovuto spegnere perché il programma è orrendo, spazzatura allo stato puro, non mi capacito come la gente possa vedere i reality”. Un motivo per partecipare Alessandro Cecchi Paolo ce l’ha avuto.

Alessandro Cecchi Paone svela perché ha accettato l’Isola



Nel corso di un’intervista a Nuovo Tv Alessandro Cecchi Paone ha raccontato che dietro alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2023 c’è stato il forte interesse di Mediaset: “Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality. Ed ecco perché hanno spinto per avermi. Ci tenevano molto a farmi partecipare insieme al mio compagno Simone Antolini”.



E ancora: “Un bel messaggio, anche se dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia”. Poi Alessandro Cecchi Paone ha aggiunto: “Ho deciso di partire in coppia per L’Isola dei Famosi per veicolare un bel messaggio di inclusione, per dimostrare che nelle coppie la differenza d’età non limita ma valorizza. E mostrare il nostro rapporto senza filtri”.



“Credo che sia una bella cosa mostrare la nostra normalità. Cosa mi mancherà in questi mesi? L’ambiente domestico e le comodità. Quali esperienze simili a L’Isola ho vissuto in passato? I vari viaggi con La macchina del tempo e la mia precedente partecipazione a questo reality nel 2012”.