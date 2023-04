Attimi di tensione e terrore all’Isola dei Famosi 2023, quando una delle concorrenti ha manifestato un malore e si è sentita male. Parliamo di Helena Prestes. La giovane ha manifestato i sintomi di quella che sembra a tutti gli effetti un’intossicazione alimentare. Chiaramente tutti i naufraghi vicini a lei sono stati molto apprensivi e hanno cercato di dare una mano come hanno potuto. Sembra che alla basa di tutto, ci sia qualcosa che Helena Prestes ha mangiato qualche ora prima, forse del pesce avariato, ma non si ha la certezza di ciò.

Sembra che la modella brasiliana si sia sentita male nella notte fra il secondo e il terzo giorno di permanenza all’Isola, subito dopo aver mangiato dei lumaconi di mare crudi pescati da Nathaly Caldonazzo. Deve essere stato quello il problema, anche se per ora non c’è conferma di nulla. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata Corinne Clery. La donna ha visto chiaramente che Helena Prestes non si sentiva bene e ha dato immediatamente l’allarme.

Attimi di tensione e terrore all’Isola dei Famosi 2023

C’è da dire che fortunatamente nessun’altra naufraga che ha mangiato lo stesse pesce ha avuto quei problemi. Corinne Clery ha quindi raccontato: “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza“. Più tardi, quando la modella le ha chiesto se prima stava delirando, la francese ha detto: “Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?“.

Poco dopo ha detto la sua anche Simone Antolini: “Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare“. Pamela Camassa ha invece un’altra ipotesi, anch’essa veritiera: “Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un’insolazione“.

Helena parlando di Paone e Simone

Concordo assolutamente, due falsi e aggiungo che si credono tutto loro.#isola #Helena pic.twitter.com/egQ5PvAUpU — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) April 20, 2023

Proprio Helena Prestes, prima di partecipare all’Isola dei Famosi 2023 aveva detto: “Cosa mi ha convinta a partire? Il mare, vivere in modo selvaggio e il premio: se vincessi potrei far venire mia sorella a stare con me e forse potrei avere una casa mia. Cosa mi mancherà di più in Honduras? Le mie esperienze in campeggio con la mia cagnolina Amy. Credo mi mancheranno anche la pasta e il pane”.

