L’Isola dei Famosi 2023 si appresa a vivere un coming out. Questa almeno l’anticipazione che è stata data da un sito in queste ore e che sta tenendo col fiato sospeso milioni di telespettatori. Nessuno lo immaginava fino ad ora, ma piano piano pare che questa ipotesi stia prendendo campo e non è da escludere che possa esserci un annuncio ufficiale nelle prossime ore o eventualmente nella puntata in diretta con Ilary Blasi, prevista nella serata di lunedì 24 aprile.

Prima di svelarvi cosa potrebbe succedere all’Isola dei Famosi 2023, col coming out che sarebbe ormai imminente, possiamo darvi come ufficiale la notizia di un addio. Tra l’ex protagonista di Temptation Island Luca Vetrone e il modello venezuelano Jhonatan Mujica, il pubblico ha deciso di mandare avanti al reality il primo dei due “bonitos”. Non c’è possibilità di rivedere in gioco Jhonatan Mujica. Molti avevano infatti ipotizzato che dopo il verdetto del televoto il modello fungesse da riserva. Invece no.

Isola dei Famosi 2023, coming out in arrivo

C’è infatti qualche telespettatore all’Isola dei Famosi che si è accorto di questo interesse della naufraga nei confronti di un’altra. E il coming out potrebbe arrivare da un momento all’altro, come scritto in anteprima da MowMag dalla giornalista Grazia Sambruna. Non resta che aspettare ancora un po’ per capire se accadrà davvero, ma una delle concorrenti potrebbe finalmente svelare questo segreto, rivelando al pubblico di Canale 5 il suo orientamento sessuale.

Ecco quanto rivelato su Cristina Scuccia: “Circola, tra TikTok e Twitter, un reel che vede protagonista Cristina Scuccia, la ex suora vincitrice di The Voice. Nel video possiamo vedere la nostra scagliare languide occhiate all’indirizzo di un’altra signorina spiaggiata con lei in Honduras, tale Claudia Motta. Stando a quanto ci riferisce una gola profonda ci potrebbe essere aria di coming out sotto le palme della trasmissione“. Sarà vero? Non possiamo confermarvelo ancora, ma l’attesa sta diventando sempre più grande. Potrebbe comunque avere già anche una fidanzata.

Scuccia intanto ha avuto paura durante la notte. A dirlo Corinne Clery: “Non stava bene e mi ha fatto tenerezza. Aveva paura del buio, degli animaletti, dei rumori. Io mi sono girata che tremava, l’ho trovata così, spaventatissima. Non potevo girarmi dall’altra parte. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa”.