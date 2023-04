Isola dei Famosi 2023, addio. Il reality di Ilary Blasi è appena iniziato, solo lunedì scorso andava in onda la prima puntata ma le notizie sui naufraghi arrivano già copiose. Come la nomination e il conseguente sfogo di Marco Predolin, il provvedimento ai naufraghi da parte della produzione con Simone Antolini che ha bruciato il comunicato. E ancora, Cristina Scuccia che ha trascorso una notte da incubo per la paura del buio e degli animaletti che popolano la spiaggia.

E che dire del nuovo look e delle frecciatine che Ilary Blasi ha lanciato in diretta? Giorni dopo ancora se ne parla. Ma c’è già chi ha dovuto dire addio all’Isola dei Famosi 2023. Addio definitivo perché il naufrago, o meglio aspirante tale, ha già lasciato il Paese per tornare a casa.

Leggi anche: “Tremava di paura”. Isola dei Famosi, attimi di terrore per Suor Cristina: è successo nel cuore della notte





Isola dei famosi 2023, “ha lasciato per sempre l’Honduras”

Chi ha seguito la diretta di lunedì sa già che c’è stato un televoto flash. E dunque un abbandono. Tra l’ex protagonista di Temptation Island Luca Vetrone e il modello venezuelano Jhonatan Mujica, il pubblico ha deciso di mandare avanti al reality il primo dei due “bonitos”.

Per la cronaca Jhonatan Mujica ha 27 anni e nella vita fa il modello. “Stavo studiando medicina ma avevo capito che non era per me, io volevo la vida loca e quella del modello è una vita fantastica“, ha spiegato. L’Isola dei Famosi 2023 poteva essere la sua occasione ma il pubblico ha deciso di premiare il rivale italiano.

E no, a quanto pare non c’è possibilità di rivedere in gioco Jhonatan Mujica. Molti avevano infatti ipotizzato che dopo il verdetto del televoto il modello fungesse da riserva o comunque abitasse un’altra spiaggia come già accaduto in passato. E invece da Instagram si scopre che ha già detto addio all’Honduras. Tra le Storie più recenti si è infatti mostrato in aeroporto col passaporto in mano…