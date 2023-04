Attimi di terrore per Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi. La ragazza infatti ha passato una notta da incubo che ha fatto molto preoccupare gli spettatori del programma. A raccontare le disavventure dell’ex protagonista di X Factor, è stata Corinne Clery. La donna ha detto di aver passato delle ore a tranquillizzare la compagna d’avventura perché era “terrorizzata dal buio, dai rumori e dagli scarafaggi”. Sono queste le parole che utilizza la Clery per descrivere quella notte, ma cosa è successo praticamente?

Ha raccontato: “Non stava bene e mi ha fatto tenerezza. Aveva paura del buio, degli animaletti, dei rumori. Io mi sono girata che tremava, l’ho trovata così, spaventatissima. Non potevo girarmi dall’altra parte. Esatto, non sono una che fa finta di nulla. Stava seduta impietrita e ho cercato di tranquillizzarla. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta e quindi l’ho aiutata. Ieri ha iniziato a urlare ‘oddio cos’è quella cosa aiuto’. Invece era solo una fogliolina. La capisco bene, fino a 25 anni ho avuto paura del buio”.

Attimi di terrore per Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi

E ancora: “Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Perché poi qui è buio pesto non c’è nemmeno una luce non si vede nulla”. A conferma di quanto detto da Corinne Clery, arrivano le parole della diretta interessata. Cristina Scuccia ha quindi raccontato: “Sì è vero ho paura. Infatti ti ringrazio per essermi stata vicina. Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa anche oggi”.

Poi dice: “Sì quando mi sono spaventata perché pensavo che una fogliolina fosse uno scarafaggio. Purtroppo è stata una notte molto dura sono sincera“. E pensare che solo qualche tempo fa, a Verissimo, Cristina Scuccia si era detta prontissima ad affrontate l’avventura del reality show su un’isola: “Sono carichissima per questo nuovo capitolo della mia vita”.

Le parole di Cristina ci arrivano dritte al cuore! 💖💖 #Isola pic.twitter.com/FG9zXImYLz — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2023

Diceva qualche giorno fa: “Sono stata un po incosciente ad aver accettato subito, ma amo le sfide“. Ci mancherebbe, come fanno notare molti utenti sui social, è solo questione d’abitudine e piano piano andrà meglio. Ma c’è anche la possibilità che la donna non ci riesca e deciderà di abbandonare. Chissà.

