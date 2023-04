Bufera all’Isola dei Famosi 2023: c’è già chi ha violato il regolamento. Dunque, a pochissimo dall’inizio del reality show ecco che potrebbero già essere presi dei provvedimenti. Anche perché c’è già stato un episodio molto negativo, infatti non solo non c’è stato il rispetto di quanto disposto dalla produzione, ma uno dei naufraghi ha anche avuto una reazione scomposta. Un vero e proprio gesto choc che ha lasciato tutti senza parole. Non un inizio grandiosi per il programma condotto da Ilary Blasi.

Intanto, all’Isola dei Famosi 2023 spazio non soltanto alla notizia legata a colui che ha violato il regolamento e al gesto scioccante del quale se ne parlerà sicuramente nella prossima puntata in diretta. Si è sparsa una voce clamorosa anche su Cristina Scuccia, come riferito da Amedeo Venza: “Ma in realtà io so che Suor Cristina ha lasciato una relazione in sospeso fuori… E pare sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano!”. Ma torniamo alla notizia di esordio.

Isola dei Famosi 2023, c’è già chi ha violato il regolamento

All’Isola dei Famosi 2023 una concorrente ha violato il regolamento, generando sorpresa nel pubblico. Infatti, questa naufraga ha avuto dapprima un battibecco con una compagna di avventura che fa parte della Tribù Chicas, poi è andata verso la Tribù Accoppiados e l’ha supportata nell’accensione del fuoco. Cosa non consentita dalla trasmissione di Canale 5, infatti la regola recita: “Vi è proibito assolutamente aiutare i vostri avversari“. Poi altri si erano uniti a questo aiuto, quindi la produzione è stata costretta a rimproverarli.

Il leader Simone Antolini ha chiesto al partner Alessandro Cecchi Paone se fosse possibile farsi aiutare, invece ciò che aveva fatto Helena Prestes e poi Andrea Lo Cicero era vietato. Il compagno del giornalista, dopo aver letto ciò che diceva il programma, ha clamorosamente bruciato il comunicato. Infatti, ha pure dichiarato: “Andrea ha solo guardato, non ci ha aiutato nessuno”. Ma in precedenza era emerso tutto il contrario. Si aspettano le prossime ore per avere un quadro della situazione più lineare.

Un utente Twitter ha anche commentato: “Ma Simone, il compagno di Cecchi Paone, che prima se ne accorge che quelli stanno aiutando ricordandosi che non lo possono fare e poi quando arriva il comunicato nega. Che serpe ahahah”.