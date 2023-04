Isola dei Famosi 2023, il retroscena sul concorrente. Uno ‘start’ avvenuto da pochi giorni per il programma con alla guida del timone Ilary Blasi e già tantissime le novità e i colpi di scena. Vladimir Luxuria che mette da parte ogni polemica per favorire un linguaggio più civile “perché ci guadano milioni di telespettatori”, la presenza tra i naufraghi dell’ex suor Cristina, e poi? Sembra che uno dei concorrenti sia approdato sulle Honduras con una missione molto precisa. Il naufrago ed ex vippone lo avrebbe rivelato poco prima dell’inizio del programma ma il retroscena si apprende solo oggi.

Alessandro Cecchi Paone ha una missione. Il nuafrago, approdato sulle Honduras in coppia con il compagno Simone Antolini, ha già acceso su di lui la luce dei riflettori: “Il fatto che possiamo mostrare la normalità di una delle tante forme possibili di amore è una cosa bellissima per noi. Io ne sono più che fiero. Di solito è la persona più grande d’età che ha paura di perdere il partner, ma evidentemente pensa che io abbia delle energie inesauribili e che chissà dove possa andare e cosa possa fare quando non sono con lui”, sono state le parole del giornalista riportate su Today.it.

Alessandro Cecchi Paone ha una missione. La rivelazione, poi il retroscena sul GF Vip

Ma ad attirare l’attenzione del pubblico non sarebbe solo la relazione con il giovane Simone, ma un retroscena emerso dalle parole del naufrago rilasciate prima del suo arrivo sull’Isola nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo Tv. Alessandro Cecchi Paone ha affermato: “Mediaset voleva un po’ di cultura in questo reality. Ci teneva molto a farci partecipare insieme. Dovrebbe essere un dato acquisito che esistono ‘le’ famiglie e non ‘la’ famiglia”.

Ma le parole di Alessandro Cecchi Paone, oltre a rivelare il motivo della partecipazione all’Isola dei Famosi 2023 insieme al compagno, hanno fatto luce anche su un retroscena sul GF Vip rimasto celato ai più fino a oggi: “Volevano che entrassi come nemico del GF”, ha dichiarato senza più nascondere la verità. Ma per tornare al suo grande amore per Simone e alla possibilità di fare conoscere la loro relazione senza più alcun timore, il giornalista di recente ha affermato qualcosa in più.

“Quando mi chiedono perché sto così bene con lui, cito un vecchio film che si ricordano soprattutto le mamme e le nonne: ‘Ti ho sposato per allegria’. Oltre a essere una persona serissima e molto affidabile, mi fa impazzire dal ridere”. E per la coppia il primo traguardo è stato fieramente raggiunto: i due sono i primi leader della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante le polemiche iniziali da parte di alcuni fan del programma, si può dire che Alessandro e Simone hanno decisamente iniziato al meglio la nuova avventura televisiva. Poi si sa, l’unione fa sempre la forza.