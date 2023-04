“Se ne deve andare”. Caos Isola dei Famosi 2023, accuse dure contro Ilary Blasi

Isola dei Famosi 2023, la prima puntata ha lasciato il segno: e per Ilary Blasi sono già cominciati i guai. Contro di lei infatti tuona un pezzo da novanta che davvero non risparmia critiche alla ex moglie di Francesco Totti e a Mediaset: “che hanno terminato la loro carica propulsiva come se fossero esauste, procedessero per forza d’inerzia”. Un affondo durissimo alle reti del Biscione per poi passare ad attaccare l’Isola dei Famosi e quella che da tre anni è la sua timoniera.



Primi a finire sulla ghigliottina i naufraghi: “con i concorrenti pronti a qualsiasi umiliazione pur di avere un po’ di visibilità, con una conduttrice, Ilary Blasi, che sa solo urlare e sorridere, con personaggi storditi dalla loro catastrofe professionale, incapaci di pensare o di agire, disorientati o soli come se la loro condizione esistenziale fosse un rimpianto senza fine (sono quasi tutti ex qualcosa)”.

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi sommersa dalle critiche



A tuonare così è Aldo Grasso, firma del Corriere della Sera, che definisce l’Isola uno di quei “programmi deprimenti”, ma “non perché siano brutti […] non perché ci sia poca professionalità, ma semplicemente e tristemente perché sono sconfortanti e grevi”. Poi Grasso ha continuato con maggiore foga nella sua analisi – accusa: “Come fa un Paese a reagire, a sferzare il proprio pallore se si rispecchia in simili programmi?”.



E ancora: “La forza si è trasformata in caciara (vero Ilary?), l’assenza di talento mette in scena solo fiacchezza e sbadigli. Non so se ce la faremo, temo di no”, è l’amara conclusione come dire: forse è meglio che non solo si metta fine all’esperienza Isola, ma che pure la ex moglie di Totti si ridimensioni un po’ e magari guardi altrove. Ilary Blasi, del resto, era abituata alle polemiche da quando all’Isola 2023 è stata annunciata l’ex suor Cristina che così aveva motivato la decisione.



“Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo”, ha spiegato prima di buttarsi dall’elicottero nel mare della spiaggia di Cayo Cochinos, dove poco dopo ha incontrato i suoi compagni di avventura. “Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata”, ha spiegato ancora Cristina Scuccia.