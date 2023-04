Cristina Scuccia è all’Isola dei Famosi 2023, ma tutti ovviamente se la ricordano soprattutto per essere stata la suora che prese parte e vinse The Voice di Antonella Clerici. Lei poi negli anni ha maturato la decisione di svestirsi dagli abiti religiosi e di abbandonare quindi il convento. Adesso, nei suoi primi giorni in Honduras, ha deciso di rompere il silenzio su ciò che le è successo in passato, quando si recava in chiesa. Lei è stata costretta a subire dei comportamenti di alcune persone inaccettabili.

Quindi, ha voglia di mettersi alle spalle il prima possibile quei brutti avvenimenti e per Cristina Scuccia l’Isola dei Famosi 2023 può essere il trampolino giusto. Le sue rivelazioni sono state trasmesse durante il daytime del 20 aprile e sono state fatte alla naufraga Corinne Clery, che ha ascoltato tutto con grande interesse e allo stesso tempo incredulità. Ha avuto molta poca fiducia nella gente perché non si aspettava di dover incorrere in situazioni così spiacevoli.

Cristina Scuccia, la confessione choc all’Isola dei Famosi 2023

Questi brutti fatti di cui Cristina Scuccia è stata purtroppo protagonista in negativo sono avvenuti dopo aver trionfato al programma The Voice. All’Isola dei Famosi 2023 ha raccontato: “L’accompagnamento terapeutico mi ha aiutata molto, quando ho iniziato ero veramente in frantumi e da sola non riuscivo ad uscirne. Per me è stato difficile fidarmi, The Voice mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone perché c’è stato un periodo in cui c’era gente che si microfonava di nascosto e si avvicinava“.

Poi Cristina Scuccia è scesa nei particolari e ha confessato di aver capito di essere stata tratta in inganno in diverse occasioni: “Io finivo di cantare a messa, si avvicinavano le persone a salutarmi e mi è successo di trovare identiche parole sul giornale. Nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia, non è stato facile e la vedevo come una violazione. Non ero pronta a tutto quello che è successo, quindi dare fiducia era diventata una cosa difficile e non so se l’Isola sia il posto giusto per iniziare a fidarmi“.

Cliccando su video potete ascoltare le parole di Cristina a Corinne Clery e ciò che ha anche detto rivolgendosi alle telecamere del reality show. Intanto, si vocifera che l’ex suora possa addirittura fare un clamoroso coming out a breve.