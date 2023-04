All’Isola dei Famosi 2023 è ancora tempo di attacchi. Un concorrente ha scoccato una critica nei confronti degli altri naufraghi, dopo che si è reso conto di una situazione che sta già diventando insopportabile. Non è passata nemmeno una settimana da quando il reality show di Ilary Blasi è cominciato, ma sono già da segnalare diversi episodi rilevanti. Qualche giorno fa Cristina Scuccia ha confessato di essere andata in terapia perché molta gente ha provato ad ingannarla, quando era ancora una suora.

Infatti, c’era chi nascondeva dei microfono e ‘rubava’ qualche sua frase detta in chiesa per poi far pubblicare delle sue dichiarazioni sui giornali. Inoltre, Alessandro Cecchi Paone ha offeso Nathaly Caldonazzo definendola “pescivendola ed ignorante”. Ora all’Isola dei Famosi 2023 un altro concorrente ha perso già la pazienza e ha fatto una critica altri naufraghi, che non saranno certamente felici di queste considerazioni fatte nei loro riguardi da uno dei protagonisti in Honduras.

Isola dei Famosi 2023, un concorrente fa una critica agli altri naufraghi: “Larve”

Dunque, questo volto dell’Isola dei Famosi 2023 non si è più tenuto per sé la sua idea sul resto del gruppo e ha detto tutto molto chiaramente. Il concorrente ha fatto questa critica ad altri naufraghi presenti con lui: “Non è il mio atteggiamento, ma sono loro che vogliono fare le larve, io non ci riesco. Li posso stimolare e stare sempre lì a spingere, loro non hanno voglia e per me possono stare a dormire. Purtroppo il loro comportamento li porta ad essere in questo modo”.

Infine, questo naufrago che è Andrea Lo Cicero, ha proseguito così il suo rimprovero nei confronti degli Hombres davanti a Claudia Motta: “Evidentemente hanno ancora abbastanza scorte di cibo per non sbroccare, il problema è che si attiveranno nel momento in cui saranno deboli. E lì sbroccheranno doppiamente”. Quindi, ha visto un po’ troppo lassismo e quindi passività da parte di alcuni compagni di avventura, che dovranno svegliarsi al più presto se non vorranno avere problemi.

Potete ascoltare integralmente le dichiarazioni di Andrea Lo Cicero, cliccando sulla parola video, infatti ci sono le immagini prese dal sito ufficiale dell’Isola. In quest’altro filmato invece avete l’occasione di osservare il confronto avuto tra i componenti degli Hombres.