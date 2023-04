Isola dei Famosi 2023, duro faccia a faccia tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone: il loro scontro ha coinvolto anche lo studio con Vladimir Luxuria, Enrico Papi e Ilary Blasi costrette a mettersi di mezzo. Tutto è iniziato quando l’ex stella del Bagaglino ha iniziato a raccontare la settima sull’Isola ed il suo rapporto a dir poco teso con il conduttore e opinionista tv, arrivato in Honduras con il compagno ed un bagaglio di polemiche al seguito.



“Da quando l’ho visto ha urlato contro quattro donne in maniera eccessiva e assolutamente gratuita, iniziando da Milano con un’autrice, poi con un’altra autrice, una cameriera, e io. Credo abbia problemi con le donne, non si comporta così con gli uomini. Non me la sono presa perché mi ha dato della pescivendola” ha attaccato Nathaly Caldonazzo.

Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo accusa Cecchi Paone



Al quale ha risposto prima Enrico Papi dicendo: “Alessandro è una persona intelligente, non credo ce l’abbia con le donne”. Poi lo stesso conduttore: “Grazie a loro sono fiumi di Paone, di queste miserie non mi curo. I serpenti non hanno gli occhi come noi, spiegavo a Corinne che non doveva avere paura. Non avevo saputo ancora tutte le cattiverie che hai detto, le cattiverie dette su Carmen Russo e Valeria Marini”.



Quindi si è inserita Vladimir: “Sull’Isola c’è un confronto di opinioni, anche Nathaly può dire la sua, non sei autorizzato a dire che è una pescivendola“. A dire la sua su Nathaly Caldonazzo anche la naufraga più discussa: suor Cristina Scuccia che ha aggiunto: “Nessuna mi sta antipatica, ho avuto una divergenza con Nathaly Caldonazzo ma poi le ho chiesto scusa”.



“Non riesco a capire il suo modo di porsi. Lei è generosa, però ci sono alcuni momenti in cui mi parla urlando, è lei la persona con la quale faccio più fatica”. Il pubblico, da parte sua, ha già deciso da che parte stare: “Anche al GF continuava ad accusare gli altri di aggressività e misoginia con quello sguardo acido. Ma l’aggressiva e’ lei, sia con i toni e sia con gli argomenti che utilizza, guidati da un’invidia inquietante”.